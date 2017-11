Elio e le Storie Tese “Licantropo Vegano”: l’ultimo singolo prima dello scioglimento della band

Arriva a pochi giorni dall’annuncio dello scioglimento della band, il singolo “Licantropo Vegano” degli Elio e le Storie Tese. Ascolta la canzone con testo

Una notizia che ci lascia delusi e con tanti interrogativi, quello dello scioglimento della band Elio e le Storie Tese. Dopo 37 anni di musica e parole, gli Elii chiudono i battenti lasciando un vuoto incolmabile nella musica italiana.

È importante capire quando dire basta e passare a qualcos’altro – ha dichiarato Elio- ci vuole l’intelligenza di capire di essere fuori dal tempo; youtuber, rapper, influencer, queste sono le persone che parlano ai giovani oggi

Il loro ultimo concerto annunciato sarà il 19 dicembre 2017 a Milano. Dopo di allora, per dirlo con le parole ironiche usate a Le Iene “scadremo come la mozzarella, anche se sarà possibile consumarci ancora per alcuni giorni”.

Il 19 dicembre l’ultimo concerto di Elio e le Storie Tese. Ora a #LeIene l’intervista @eelst pic.twitter.com/5L9curEN28 — Le Iene (@redazioneiene) 17 ottobre 2017

Il singolo “Licantropo Vegano”

Così, carico di addio, arriva oggi in tutte le radio italiane l’ultimo singolo degli Elio e le Storie Tese, dal titolo “Licantropo Vegano”. Ancora una volta, con i loro testi, gli Elio e le Storie Tese dimostrano di saper rccontare l’oggi, toccando temi come il veganismo, i vaccini e così via.

Da oggi, 20 ottobre, “Licantropo Vegno” è in rotoazione radiofonica e disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il singolo sarà acquistabile anche come vinile. Ecco il video lyrics ufficiale di “Licantropo Vegano”.

“Licantropo Vegano”: testo della canzone

L’ho visto che passeggiava come un’alce sui Navigli

Va che la femmina dell’alce è l’animale che uccide più persone in Canadà

L’ho visto spazzolare quel suo corpo di cervide tarchiato

E se c’è la luna piena lui diventa canide

Auh licantropi a Milano

Auh, auh licantropi ambrosiani

Auh, anche a Rozzano

Se senti un ululato nel citofono

È meglio che non apri

Se senti un ululato nel telefono

Va che potrebbe essere l’alce che ti fa uno scherzo telefonico

Auh licantropi a Milano

Auh, auh dannato plenilunio

In pieno luglio

A causa di una coraggiosa scelta alimentare

Non è molto popolare nell’ambiente mannaro

L’hanno visto frequentare un ortolano verso sera

Che cercava di comprare un etto di scorzonera

Auh licantropo vegano

Auh, licantropo millennial

Auh bacche di Goji

Lupino mannarino

Lupone mannarone

L’han visto in via Farini che mangiava bambini

L’han visto in Piazza Affari che mangiava bancari

L’han visto in Paolo Sarpi che mangiava un cinese

Ma non vi preoccupate, era tutta gente di seitan

No, non vi preoccupate! Era tutta gente di seitan

Tranquilli! Vi dico che erano tutti fatti di seitan

Auh licantropo vegano

Auh anche lui verde

Auh licantropo omeopatico

Auh la memoria dell’acqua

Non vi preoccupate

Non vi impensierite

Licantropi in anti-vaccini

Non vi innervosite

Viva la verzura

Non andare in sbatta