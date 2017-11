Tutorial Make Up semplice per Halloween 2017

Salve a tutti, eccomi qui con una proposta di Make-up per la notte di Halloween adatta a tutti, esperti e principianti.

Ho cercato di creare un look non troppo difficile ed il più personalizzabile possibile utilizzando prodotti professionali ma anche economici accessibili a tutti.

Ma bando alle ciance e iniziamo a truccarci.

La base del trucco

Importantissimo iniziare il tutto con una buona idratazione della pelle,visto che il nostro viso dovrà sopportare molteplici strati di prodotto per tutta la serata.In questo periodo sto utilizzando Hydreane Riche di La Roche-Posay composta da acqua micellare, ideale per le pelli sensibili e disidratate.

Dopo un’adeguata Skincare andiamo ad applicare il fondotinta, di un tono più chiaro a quello della nostra pelle, se non possedete un fondotinta più chiaro potete benissimo sfumarlo con uno di quei ceroni bianchi che possiamo trovare in questo periodo in vendita in cartolibreria o negli store appositi a pochi euro.per questa prima fase ho utilizzato un mix fra CB2 e Light di MUD.

Dopo aver terminato la base occorre un color in crema e/o in polvere per accentuare i tratti del viso, dove al giorno d’ oggi va tanto di moda il contouring, noi andremo a posizionare il nostro arancio esagendo. Per questo passaggio ho utilizzato il Deep Brown Corrector di MUD con un Blush aranciato di Essence cosmetics. Finito questo passaggio andiamo a fissare il tutto con abbondante cipria.

Sopracciglia

Dopo aver terminato la base passiamo alle sopracciglia che andremo a scurire con una matita nera. Per quanto riguarda gli occhi, come prima cosa andiamo a posizionare il nero nella parte esterna della nostre palpebra mobile e sotto l’occhio dando a ques’utlimo una forma più allungata verso l’esterno mentre nella parte iniziale e nella rima interna inferiore applicheremo una matita e un ombretto color Arancione per poi andare a sfumare con il nero rendendo il tutto il più omogeneo possibile.

Fatto questo andiamo ad aggiungere una linea di eyeliner nero. Come nero ho utilizzato il cake eyeliner di MUD e come arancio gli stessi utilizzati per il viso mentre come eyeliner il tatoo liner di KVD.

Passiamo al prossimo passaggio,andando a sfumare i bordi esterni del nostro nero con un marrone e ad illuminare l’angolo interno del nostro occhio per dare un tocco di luce al tutto. Io ho utilizzato Emeral della Alchemist Holographie palette di KVD e per completare il tutto le ciglia finte D119 di Dodolashes. Andiamo a creare il naso del nostro Pumpking Make-up con del nero e con una matita chiara andiamo a tracciare la forma della bocca della nostra zucca.

Dopo aver deciso la forma che più ci aggrada della nostra bocca andiamo a riempire con il nero la forma scelta andando a sfumare i tratti di matita chiara ancora visibili.

Una volta colorata la bocca della nostra zucca diamo spazio alla fantasia illuminando e arricchendo il tutto con brillantini e glitter che attirano subito l’attenzione sul nostro Make-up.

Spero che la mia proposta vi sia piaciuta e vi dia numerosi spunti per dei bellissimi e spaventosi Make up per la vostra notte di Halloween.