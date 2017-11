Chris Brown pubblica l’album Heartbreak On A Full Moon | 45 canzoni da ascoltare

Credeteci o meno, ma l’ottavo album in studio di Chris Brown, “Heartbreak on a Full Moon”, è stato finalmente rilasciato.

Chris Brown e RCA – la sua etichetta discografica – hanno rilasciato oggi il progetto che comprende 45 tracce sulle migliori piattaforme digitali e ovviamente, nei servizi di streaming musicale.

Di solito gli album vengono rilasciati di venerdì ma RCA per qualche motivo ha fatto un’eccezione per il disco di Chris “Heartbreak on a Full Moon“. Perché? Probabilmente non cambiava più di tanto la data di rilascio.

L’album sarebbe stato un flop comunque, quindi pubblicarlo un giorno invece che un altro non avrebbe cambiato le sue sorti. Forse, per via di Halloween, il disco potrebbe ricevere qualche ascolto in più.

Alcune voci di corridoio lasciano intendere che questo “Heartbreak on a Full Moon” potrebbe essere l’ultimo album di Chris Brown con quelli della RCA.

La gestione del rilascio del disco fa pensare a questo. Non ce stata nessuna promozione per il disco e nessuna strategia, ma tante canzoni “ben 45” buttate lì a caso. La maggior parte di queste le avevamo già sentite perché erano state ufficialmente rilasciate prima o condivise. Qui sopra potete ascoltare tutto l’album “Heartbreak on a Full Moon” tramite Spotify. Fatemi sapere se vi è piaciuto.