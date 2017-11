Disney presenta la prima principessa maschio in una serie animata (Video)

Per la prima volta la Disney ha presentato un personaggio come una principessa di sesso maschile. È accaduto nella serie animata Star vs The Forces of Evil

Per la seconda volta la serie animata targata Disney XD “Star vs The Forces of Evil” si è fatta portatrice di un messaggio importante. Qualche mese fa con il primo bacio omosessuale, e ora facendo vestire i panni di una principessa ad un personaggio di sesso maschile.

Nell’episodio in questione il personaggio Marco Diaz per aiutare le studentesse della Scuola Riformatorio di S. Olga per Principesse Ribelli, veste i panni della principessa Turdina. Marco viene però presto smascherato dalla malvagia direttrice della Scuola che tira via l’abito e scopre i peli sul petto del ragazzo.

Il bello del messaggio, che si pone quindi come rivoluzionario, è che non c’è niente di male per i ragazzi se vogliono vestirsi da principesse. Essere principesse è uno “stato mentale” e che quindi Marco “può essere una principessa se lo vuole”. Qui in basso potete vedere la scena in questione.

Un messaggio che mette sul tavolo una questione importante, e che per una volta tenta di superare i sessismi in favore di quelle che sono le predisposizioni di ogni persona.

In un mondo ancora totalmente chiuso in vecchi schemi sessisiti, la scelta di un messaggio tanto rivoluzionario è davvero un atto importantissimo. Speriamo che sempre più spesso le serie tv animate possano farsi portatrici di nuovi e più alti valori.

La serie tv “Star vs The Forces of Evil” è conosciuta in Italia con il titolo “Marco e Star contro le forze del male”.