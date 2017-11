Miley Cyrus è incinta?

Dopo aver postato una foto con uno stomaco un po’ gonfio sui social media, sono nate supposizioni su una presunta gravidanza di Miley Cyrus.

Molte persone non credevano che il suo ventre ingrossato fosse dovuto esclusivamente ai troppi tacchini vegani, ma lei ha specializzato che non c’è nessun bambino in arrivo.

Un bambino di cibo è l’unico tipo di bambino che la venticinquenne potrebbe partorire, dopo aver festeggiato il Ringraziamento e il suo compleanno nello stesso giorno con un eccesso di Tofurkey (che è il tofu in turchia per chi non ha familiarità con la cucina vegana).

‘MALEDUCATO!!!’ Ha risposto su Twitter alle voci. “Non sono incinta ho solo mangiato una tonnellata di tofurkey.”

Ha pubblicato la didascalia accanto alla foto originale di se stessa con il titolo: “Miley Cyrus incinta? I fan si scatenano dopo che la foto della cantante mostra un ‘bump’ il giorno del Ringraziamento’.

RUDE!!! Not pregnant just eating a shit ton of tufurkey pic.twitter.com/rjNjquxvLb — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) November 23, 2017

Quindi niente mini-Miley per adesso.

Lei e il fidanzato Liam Hemsworth devono ancora rispondere alle voci secondo cui si sono già sposati segretamente all’inizio di quest’anno, anche se visti quanto sono aperti sul loro amore reciproco, siamo sicuri che sarebbe stata confermata ora se quella fosse la verità.

Nel frattempo, Miley sta certamente facendo da buon annuncio per i vegani durante le feste.

“Nel caso in cui una qualsiasi coscienza dell’ultimo minuto entri in campo, ecco alcune fantastiche opzioni per il giorno della Turchia vegana!” Ha scritto su Instagram, con le foto di Tofurkey, un arrosto di carne di grano vegetariano e un arrosto di mirtilli nocciola.