Cagliari Inter: migliori e peggiori | Dichiarazioni allenatori post-gara

Icardi show: l’Inter vola in vetta per una notte

Missione compiuta per i nerazzurri. Il desiderio di raggiungere la cima della classifica, almeno per una notte, in attesa di vedere cosa farà il Napoli nella delicata trasferta di Udine, è stato esaudito. L’Inter, nell’anticipo serale valevole per la quattordicesima giornata di serie A, sbanca la Sardegna Arena superando il Cagliari per 1-3. Mattatore della serata è Mauro Icardi, autore di una doppietta, la diciottesima da quando milita nella compagine nerazzurra, raggiungendo, così, quota quindici centri in campionato, al pari di Ciro Immobile, entrambi in testa alla speciale classifica cannonieri.

La banda di Spalletti, come detto, sale a quota trentasei, conquistando la piazza più ambita. Per l’Inter si tratta della seconda vittoria consecutiva in trasferta, la quinta complessivamente lontano da San Siro. Prosegue, inoltre, l’imbattibilità da parte della squadra interista, che assieme al Napoli, non ha ancora conosciuto il sapore della sconfitta.

Il Cagliari, invece, resta inchiodato al tredicesimo posto, a quota quindici, subendo un ko dopo due trionfi di fila. I sardi incappano nel quarto tonfo stagionale tra le proprie mura amiche, pur palesando uno spiccato impegno ed un’encomiabile intensità, soprattutto nella prima mezz’ora di gioco, quando gli ospiti hanno fatto fatica ad imbastire azioni realmente pericolose per la retroguardia rossoblù. Con il trascorrere dei minuti la differenza tecnica tra le due squadre è emersa inevitabilmente e il killer instinct di Mauro Icardi ha fatto la differenza.

Riavvolgendo il nastro della gara, la prima occasione degna di nota è per i padroni di casa con Joao Pedro, il quale servito all’interno dell’area, va al tiro, ma tale tentativo ravvicinato viene prontamente murato da Handanovic. Qualche istante più tardi l’estremo difensore sloveno compie un miracolo su un tiro da pochi passi dalla linea di porta di Pavoletti, servito egregiamente da Faragò. Tra i seggiolini della Sardegna Arena occupata dai supporters rossoblù resta l’amaro in bocca dell’illusione del goal. Trascorre qualche minuto ed è di nuovo Pavoletti a mettere i brividi alla difesa avversaria, con una conclusione angolata su cui si protrae in tuffo un insuperabile Handanovic. L’arbitro Pairetto, però, ferma il gioco ravvisando una posizione di offside da parte dell’attaccante livornese. Al 29’, piuttosto a sorpresa, la banda di Spalletti si porta in vantaggio: cross dalla destra di Candreva, Perisic mantiene viva l’azione, servendo all’indietro, dalla linea di fondo, Icardi che di prima intenzione non sbaglia.

Nella ripresa è l’Inter a pigiare il piede sull’acceleratore e al 55’ il neo entrato Brozovic, al posto di Vecino, raccoglie un passaggio invitante di Candreva dalla corsia di destra, per poi calciare di prima, dal limite dell’area. Palla in buca d’angolo e per il centrocampista croato si tratta del suo terzo centro in questo campionato. Gli ospiti non si accontentano, dando la sensazione di cercare il tris, ma al 71’ da uno spiovente dalla destra di Faragò, Pavoletti ben appostato a centro area, approfitta di un errato posizionamento della difesa nerazzurra, per spedire la sfera dietro le spalle di Handanovic. Il Cagliari ritorna in pista grazie al terzo centro stagionale con la maglia dei sardi da parte di “Pavoloso”. Il tentativo di acciuffare il pareggio da parte della banda di Lopez dura appena dodici minuti, in quanto all’ 83’ Candreva compie l’ennesima sgroppata sull’out di destra, appoggia la sfera al centro dove prima Faragò e poi Rafael liberano, un po’ goffamente, l’area piccola. La palla giunge dalle parti di Icardi, che si coordina perfettamente, e la spedisce al di là della linea di porta. Doppietta per il capitano argentino, la seconda consecutiva dopo quella realizzata domenica scorsa contro l’Atalanta e sono quindici i centri messi a segno in quattordici giornate, numeri esaltanti che lo ergono a leader, assieme ad Immobile, della speciale classifica cannonieri. L’ultima chance della gara è ancora per i nerazzurri e sempre con Icardi, il cui fendente dal limite dell’area viene ribattuto da Rafael.

Al termine del match, queste le parole pronunciate da un Luciano Spalletti visibilmente soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi, consapevole delle potenzialità del suo gruppo, mantenendo, altresì, i piedi ben saldi a terra, evitando di esprimere proclami da scudetto: “Abbiamo giocato da squadra forte. Stasera nella costruzione a tre abbiamo avuto difficoltà perché ci sono saltati addosso in modo violento. Nella ripresa in costruzione a quattro è andata meglio, poi abbiamo cambiato quando non riuscivano ad avere le distanze. Oggi pago la cena a tutta la squadra, non solo a Icardi, Candreva e Handanovic. Se sbagli un turno finisci quinto o sesto in questa classifica. L’hastag “senza tregua” è anche perché lo determinano le altre squadre”.

Diego Lopez, invece, ha ben poco da rimproverare ai suoi uomini. Dal punto di vista dell’impegno la squadra sarda ha dato tutto, provando ad imbrigliare la manovra, di quella che è, in questo momento, la prima della classe. Queste le dichiarazioni principali rilasciate dall’allenatore uruguaiano: “ Mezza palla goal e Icardi ci ha trafitto; dovevamo tenerlo lontano dall’area, sapevamo che era pericoloso. Siamo stati molto bravi e aggressivi nel primo tempo, però poi è arrivata la giocata di qualità: con un’altra squadra avremmo potuto fare risultato certamente, questa è la strada giusta da seguire. Noi l’avevamo preparata così, non abbiamo lasciato giocare l’Inter, soprattutto a centrocampo con Borja Valero e tagliando qualche rifornimento sulle fasce. Non siamo riusciti purtroppo a fare goal prima di loro, ma non posso rimproverare i ragazzi”.

Migliore del match – Candreva: Sarebbe scontato dire Icardi. Invece il numero ottantasette nerazzurro vola come una freccia sulla corsia di destra. Dispensa assist ed è sempre generoso. Coriaceo.

Peggiore del match – Skriniar: Questa volta il difensore slovacco non appare impeccabile. Si lascia sorprendere in occasione della rete di Pavoletti. Addormentato.