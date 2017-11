Jamie Ciero denuncia la Disney

Chi non conosce il famosissimo cartone animato Frozen (Frozen – Il regno di ghiaccio)? Il film della Disney uscito nel 2013 é stato considerato il cartoon più popolare dai tempi di The Lion King ( Il Re Leone).

Inoltre, la lead song del film, ovvero “Let it go” (la versione italiana é intitolata All’alba sorgerò), ha forse avuto ancora più successo del film stesso. Il brano ha totalizzato una somma pari a quasi 11 milioni di vendite nel 2014 aggiudicandosi anche il Grammy Award for Best Song Written for Visual Media nel 2015.

Insomma, si può proprio dire che Frozen sia stata una vera e propria epidemia che si é dilagata come la Febbre del Sabato Sera.

Jamie Ciero: le violazioni subite dall’artista

Ad ogni modo ciò che molti non sanno é che Disney, in questo momento, sta navigando in torpide acque proprio a causa del cartone animato in questione. Di fatti, la grande multinazionale dei sogni é, a quanto pare, colpevole di violazione dei diritti di copyright. Sembrerebbe, appunto, che, per la produzione della canzone “Let it go” Disney abbia copiato il lavoro dell’artista internazionale Jamie Ciero.

Secondo TMZ, il musicista latino ha intenzione di fare causa alla multinazionale, a Indina Menzel( cantante della versione proposta nel film) e a Demi Lovato (cantante del singolo) per le violazioni dei propri diritti nel brano “Let it go”, che, effettivamente é estremamente somigliante alla canzone “Volar” di Jamie pubblicata nel 2008.

Ciero sostiene che “Volar” sia stato considerato come il “punto di partenza” per la produzione del brano pubblicato nel 2013. Di fatto si possono osservare facilmente le oggettive similarità delle due canzoni. In effetti i due progetti hanno molto in comune come : la combinazione delle note, la melodia, il tema, le parole e anche la texture della produzione.

L’artista spera, quindi, di ricevere parte del tesoro dei profitti del film. Tale somma ammonta a 1.3 miliardi di dollari. A chi non farebbe gola una cifra del genere ?

Frozen 2 il sequel

Ad ogni modo Disney continua per la propria strada annunciando che Frozen 2 uscirà nei cinema di tutto il mondo il 27 Novembre 2019.

Eh già, manca ancora molto all’uscita del sequel del cartone più amato da tutti. Tuttavia Disney regala al pubblico un’altra sorpresa: Olaf’s Frozen Adventure. Il film é uscito il 22 novembre nei cinema americani e presto raggiungerà anche quelli europei.