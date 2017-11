Ascolta il nuovo album di Cesare Cremonini “Possibili Scenari”

Prodotto da Walter Mameli, registrato negli studi Mille Galassie di Bologna e missato tra i Metropolis Studios di Londra e gli MHB Studios di New York.

Il progetto comprende dieci nuove tracce del cantautore arrangiate ancora una volta con l’aiuto di Alessandro Magnagnini, e molte delle quali scritte insieme a Davide Petrella. Petrella è uno dei 16 finalisti delle Nuove proposte del Festival di Sanremo 2018, che vedremo in onda su Rai Uno il prossimo 15 dicembre.

“Quando Cesare cominciò a parlarmi dei progetti per il suo nuovo disco, mi sembrò davvero una follia… era una roba ambiziosa, grande, una roba di musica. Canzoni che mettessero in discussione tutto, senza inseguire niente. La scelta di Poetica come primo singolo, dimostra che c’era già dall’inizio la voglia di tentare una roba coraggiosa. Le follie mi sono sempre piaciute e quindi da quel momento sono iniziati due anni di scrittura violenta di canzoni, come sempre è stato divertentissimo. Questo è un disco “libero”.

Conosco Cesare da un po’ di anni e sapete che tra di noi c’è un legame speciale… gli sono molto grato, per essere stato il primo a credere veramente in me… ma lavorare con uno come Cesare non è per niente facile. Probabilmente è uno dei più grandi che abbiamo avuto in Italia e se una roba non arriva sempre al massimo si va avanti fino allo sfinimento, fino al surreale, anche quando le cose a me sembrano già meravigliose, c’è ancora un altro pezzetto di strada da fare e lì ci arriva solo lui… per me questi anni di scrittura insieme, pieni di lavoro, di canzoni, di incomprensioni e vaffanculo, di grandi soddisfazioni e divertimento… sono stati la migliore scuola che potessi desiderare”.