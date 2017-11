Svelati i segreti di Titanic, 20 anni dopo l’uscita del film

Billy Zane rivela i segreti di “Titanic” 20 anni dopo.

Venti anni dopo la sua uscita, “Titanic” sta ancora facendo parlare di se. Il blockbuster verrà ripubblicato nelle sale venerdì e, per quelli che non sapessero, le riprese sono durate più o meno 7 mesi e sono costate circa 200 milioni di dollari.

Billy Zane, che interpreta Cal, il ricco fidanzato di Rose (Kate Winslet), ha ricordato di aver girato alcune scene in cui i personaggi affondavano in una vasca sul mare di Rosarito Beach, in Messico. La vasca veniva riempita con acqua di mare ghiacciata. Per stare al caldo, gli attori si immergevano costantemente in vasche calde sparse sul set.

“Era diventato così normale entrare e uscire dalle vasche idromassaggio con uno smoking”, ha detto Zane al The Post.

Zane ha ricordato di aver girato una scena in cui il suo personaggio urla a Rose di trascorrere del tempo con Jack (Leonardo DiCaprio) e poi ribalta il tavolo della colazione con rabbia.

“Penso che Kate avesse solo due di quei vestiti, quindi tutto il cibo e il succo d’arancia dovevano volare ovunque, ma non su di lei”, ha detto Zane.

Il regista Jonathan Southard ha ricordato un’altra scena impegnativa con i piatti volanti. Hanno realizzato almeno una dozzina di riprese con la porcellana che cadeva dagli scaffali mentre la nave affondava.

“Abbiamo finito i piatti”, ha detto Southard al The Post.

Nelle ore notturne, c’era un’atmosfera campestre, grazie in parte agli spogliatoi in stile dormitorio situati in Messico. “La gente entrava e usciva dalle rispettive stanze, condividendo cibo, film e videogiochi”, ha detto Zane. “In Nuova Scozia, Canada, le persone andavano al pronto soccorso perché dovevano bere qualcosa, una sorta di carbone liquefatto. Questa sostanza nera, assorbiva molto velocemente le tossine e ne toglieva gli effetti in un’ora, ma dovevi essere in grado di sopportare questa roba “, ha aggiunto Southard.

Ovviamente non sono mancati i momenti dolci. Anche Cameron, notoriamente severo, era affascinato da Gloria Stuart, l’attrice che interpretava la vecchia Rose. Stando alle parole di suo nipote, Benjamin Stuart Thompson, Stuart, che aveva circa 80 anni al momento delle riprese e morì nel 2010, chiamò Cameron “Herr Director”.

Nonostante le loro amichevoli battute, anche l’amabile ottantenne non riuscì a convincere Cameron a svelare il segreto racchiuso nell’ultima scena del film: la vecchia Rose è morta o viva? Quella scena mostra il personaggio sdraiato sul letto, con gli occhi chiusi, sognando lei da giovane insieme a Jack. Ahimè dovremmo aspettare ancora qualche anno per scoprire cosa sia realmente successo.