Gli Ok Go pubblicano un nuovo video da non perdere

OK Go ha pubblicato un paper-based (incentrato sulla carta) video. Sicuramente, Il nuovo progetto psichedelico é all’altezza delle aspettative.

Il video della nuova canzone degli Ok Go intitolato “Obsession” é effettivamente un capolavoro. Il progetto è stato incentrato completamente sulla carta. Infatti, per le riprese, sono state utilizzate ben 567 stampanti. Nella registrazione, appunto, si possono ammirare gli effetti strabilianti dei fogli che fuoriescono dalle printers.

Anche i movimenti a scatti degli artisti ricordano molto il principio dei cartoni animati disegnati su carta. I segni sui fogli, inoltre, creano delle forme geometriche incredibili utilizzando anche tecniche come il trompe l’oeil .

“Obsession” e i problemi con YouTube

Il clip é talmente inusuale che You Tube non poteva supportarlo. nella descrizione, infatti, si spiega che il video “Breaks the matrix”. Di fatto, se si guarda il video solamente in Auto HD la distorsione risulta abbastanza notevole soprattutto quando le immagini diventano psichedeliche e quindi il pattern dei colori diventa un insieme di informazioni troppo pesanti per la compressione di YouTube HD. Dunque Il video non si può apprezzare a fondo se lo si guarda sul sito di streaming. Ad ogni modo i dipendenti YouTube stanno lavorando per risolvere tale problema.

Come si può immaginare, per le riprese del video é stata necessaria una grandissima quantità di carta. Tuttavia il gruppo ha rassicurato anche i fans più ecologisti. Infatti tutti i fogli utilizzati nel video sono stati riciclati e il ricavato é andato alla famosissima organizzazione Greenpeace.

Ad ogni modo questo video é l’ultimo di una serie di progetti strabilianti e all’avanguardia. La band aveva, appunto, già pubblicato il filmato musicale del singolo “Zero Gravity”. Come si può immaginare il video presenta degli affascinanti giochi di gravità che hanno lasciato tutti i fans a bocca aperta.

Inoltre, precedentemente, il gruppo aveva anche pubblicato il video del singolo “The Moment” che tecnicamente dura 4.2 secondi. Il videoclip comincia con l’intera ripresa in “tempo reale” e successivamente riattacca a rallentatore mostrando effetti speciali a dir poco incredibili.

Insomma, si può proprio dire che, per quanto riguarda i video, gli Ok Go non deludono mai. I colori sgargianti i pattern originali, I concetti articolati e le forme geometriche più uniche che rare fanno sì che i progetti della band siano tra i più incredibili nel web. Ancora una volta gli Ok Go si sono mostrati per ciò che sono: uno strabiliante gruppo musicale all’avanguardia in tutto ciò che fa .