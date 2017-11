Idris Elba riceverà il ‘Paving The Way’ Award

Idris Elba é stato onorato ai MOBO Awards 2017 con un ‘Paving The Way’ Award.

Il famosissimo musicista e attore riceverà il privilegio di tale premio grazie ai successi nel mondo della recitazione e delle performing arts in generale. Inoltre Idris é stato considerato degno di tale privilegio anche grazie al suo notevole contributo alla cultura contemporanea inglese.

Paving The Way’ Award: la storia

Il ‘Paving The Way’ Award é stato introdotto per la prima volta nella storia della premiazione nel 2015. Il fine di tale novità consisteva nell’onorare e celebrare gli apripista che creano un nuovo percorso di eccellenza per le future generazioni di talenti che seguiranno. I pionieri considerati non devono necessariamente essere legati al mondo della recitazione o della musica ma possono anche essere degli innovatori nei campi culturali e sportivi.

La reazione di Idris Elba

Idris riceverà il prestigioso premio con gli altri beneficiari della serata che si terrà mercoledì 20 novembre . La star ha dichiarato di sentirsi estremamente lusingata nel ricevere tale ambito onore. Egli ha affermato di aver sempre sentito il bisogno di essere un faro nel buio e di rendere tributo al suo amatissimo Hackney (distretto situato a nord est del centro londinese). Di fatto, anche gli abitanti della zona si sento fieri del proprio idolo.

Elba ha continuato ringraziando MOBO per il grande privilegio ricevuto. L’egregio attore, producer, musicista, e DJ ha anche affermato di riconoscere l’immenso significato che tale omaggio implica. Idris, infatti, é partito dal fondo, da essere senza dimora al successo.

L’artista si considera quasi miracolato. L’opportunità di essere una pietra miliare per la cultura britannica non é di certo un riconoscimento qualsiasi. Ad ogni modo, Idris é più che degno di tale omaggio. La star, infatti, ha lasciato una notevole eredità nel mondo delle performing arts.

La notte dei MOBO Awards sarà presentata da Maya Jama e Marvin Humes e nella lista delle nominations appaiono i nomi di Stormzy, J Hus, Jorja Smith, e Stefflon Don. In ogni caso le sorprese non si concludono qui. Infatti tra gli invitati ci sarà un enorme numero di grandi artisti come Wiley, Jourdan Dunn, Lethal Bizzle, Naughty Boy e Lady Leshurr.

Inoltre anche il famosissimo comico Michael Dappah parteciperà all’evento. Come se non bastasse, la ciliegina sulla torta sarà proprio la star americana Cardi B che si esibirà nello show della serata. Insomma, anche quest’anno i MOBO saranno memorabili!