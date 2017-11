Taylor Swift e prezzi esagerati per il nuovo tour. I fans non reagiscono bene

I prezzi delle date in Regno Unito e Irlanda del Reputation World Tour hanno letteralmente fatto rizzare i capelli ai fans di Taylor Swift che speravano di farsi un viaggetto oltremanica per ascoltare la loro beniamina.

Queste, ad esempio, le tariffe della tappa di Dublino del 15 giugno:

regular seating: €74.50-€144.00 VIP snake pit: €664.00 Gold Hot Ticket: €721.65 Silver Hot Ticket: €664 Bronze Hot Ticket: €606.20 Lower Bowl Hot Ticket: €577.35

E queste, le reazioni dei fans

@taylorswift13 MI SPIEGHI IO DOVE CAZZO LI VADO A TROVARE TUTTI QUEI SOLDI 1 NON VIENI IN EUROPA CONTINENTALE E DOVREI PAGARMI IL VIAGGIO EPR VENIRE APPOSTA APPOSTA DA TE 2 IL VIAGGIO COSTA DI SUO METTICI CHE DEVO DORMIRE MAGARI NON SOTTO I PONTI DEL TAMIGI MA IN UN POSTO DECENTE — Vale is #1 Getaway Car stan (@feltonsguitar) November 27, 2017

Fanculo Taylor Swift e i suoi prezzi da ricconi del cazzo e il suo tour di merda negli stadi e il suo sentirsi la regina del mondo — liuba. (@morethanpassi0n) November 27, 2017

@taylorswift13 non posso vendere un rene per pagarmi 600 euro di biglietto e elemosinare per pagarmi il viaggio. Non andiamo d'accordo così. Abbassare un pochino i prezzi ti faceva schifo? — Mary loves Louis since 2011 (@lookinafterlou) November 27, 2017

la situa é che sto aspettando natale per farmi regalare reputation + magazine perché 27 euro sono troppi e adesso che ho visto i prezzi del tour l'idea di andare in UK è finita nel cesso grazie taylor grazie chiunque lavori per te siete una roba incredibile — cami (@swooshcami_) November 27, 2017

Cifre folli, ma siamo certi che il sold-out non tarderà ad arrivare. E voi? Lo fareste?