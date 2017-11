Elton John e Beyoncé si preparano per il remake del Re Leone

Ecco finalmente la news che ha piacevolmente sorpreso tutti i fans di Elton John. Come era stato annunciato precedentemente dal marito David, il cantante ormai settantenne sarebbe intenzionato a prendersi una pausa dalla propria carriera nel 2018.

Ad ogni modo, é ormai ufficiale che Elton non lascerà i propri ammiratori a bocca asciutta. Infatti, é stato annunciato che l’artista britannico sta già collaborando con Beyoncé su una nuova versione delle canzoni di The Lion King ( Il Re Leone).

Secondo il New York Daily News, Elton, quindi, lavorerà fianco a fianco con la Lemonade star in studio per il remake di hits come ‘Circle of Life’ (‘Il cerchio della vita’) e ‘Can You Feel the Love Tonight’ (‘L’amore è nell’aria stasera’)

Inoltre Sir Elton ha sostenuto di aver raggiunto un accordo per poter scrivere nuove possibili canzoni per il remake del film uscito nel ’94. Sicuramente il duo non deluderà il pubblico!

Il Re Leone: il nuovo cast

Il remake del classico Disney uscito nel lontano 1994 uscirà comenel 2019 e l’artista americana debutterà nel ruolo di Nala.

Per quanto riguarda il resto del cast, Donald Glover avrà l’onore di impersonare Simba, con Seth Rogen nel ruolo di Pumba e Billy Eichner che reciterà la parte di Timon. Chiwetel Ejiofor, invece, sarà sotto i riflettori nelle vesti di Scar, Alfre Woodard impersonerà Sarabi, Keegan-Michael Key sarà sulla scena nel ruolo Kamari e John Oliver debutterà nelle piume di Zazu.

Il film sarà diretto da Jon Favreau che era già stato a capo di un progetto simile in passato (2016 Il Libro della Giungla).

Sir Elton aveva già vinto un Oscar per il proprio lavoro nel cartone animato. Infatti ‘Can You Feel the Love Tonight’ ‘Circle of Life’ e ‘Hakuna Matata’ non erano passate inosservate agli occhi dell’Academy.

Ad ogni modo, sembra proprio che ‘Rocket Man’ non sia l’unico asso nella manica di Sir Elton. Il pubblico aveva già ipotizzato un possibile ritorno nel mondo Disney da parte del cantante ma

aveva proprio bisogno di una conferma ufficiale. Beh eccola qua ! Il sogno dei fans di vedere il cantante inglese ritornare nella savana di Simba si avvererà il 19 luglio 2019, quando The Lion King uscirà in tutti i cinema. Si può proprio dire che Elton non delude mai !