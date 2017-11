Giorgia e Marco Mengoni insieme per la 1° volta con “Come Neve”: ecco il nuovo singolo

La prima collaborazione tra Giorgia e Marco Mengoni si conretizza nel brano “Come Neve”. Il nuovo singolo sarà disponibile dal 1 dicembre 2017

Una collaborazione che fa sognare ad occhi aperti tutti i fan: due delle voci più belle e più amate della musica italiana, insieme per un brano che promette di essere estremamente poetico e delicato.

Per giorni e giorni sia Giorgia che Marco Mengoni hanno tenuto i propri fan sulle spine lanciando fragili indizi di una possibile collaborazione, ma senza mai far trapelare molto. Qualche giorno fa, invece, è poi arrivata la tanto attesa conferma che porterà i due a collaborare in un brano dal titolo “Come Neve” che sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio a partire dal 1 dicembre.

Di cosa parla “Come Neve”

Il testo di “Come Neve” è stato scritto da Tony Maiello, Davide Simonetta, Giorgia e Marco Mengoni e ci parla, in modo delicatamente poetico, di come affrontare le cose brutte della vita senza lasciarsi ferire troppo da queste ultime. Per farlo, si fa riferimento proprio alla delicatezza della neve, e al modo in cui riesce a coprire quello che ognuno ha dentro. Un testo molto intimo, che può arrivare failmente a tocare le emozioni di ognuno di noi.

Il brano sarà un’anticipazione di “Oronero Live”, l’album che raccoglie i migiori pezzi di Giorgia in versione live, che sarà disponibile in tutti i negozi dal 19 gennaio. Dell’album “Oronero Live” sarà disponibile anche la versione Deluxe.

Audio e testo di “Come Neve”

L’audio e il testo di “Come Neve” saranno disponibili dal 1 dicembre.