INNA “Nirvana”: Video ufficiale e Testo del nuovo singolo

Un nuovo singolo per la regina del pop Romeno INNA che ci regala “Nirvana”. Guarda il video ufficiale e leggi il testo della nuova canzone

INNA ha rilasciato un nuovo singolo chiamato “Nirvana”, che è la title track e ufficialmente il terzo singolo dal suo quinto album in studio, che arriverà sulle piattaforme digitali l’11 dicembre. Oltre all’uscita digitale del nuovo singolo, INNA ha anche presentato in anteprima il video musicale ufficiale sul suo canale YouTube.

Il video musicale, che vi presentiamo qui sotto, non ha molta trama, ma è pieno di effetti di luce, danze e della seducente bellezza di INNA. Un brano come “Nirvana” non ha bisogno di altro, perché come sempre la musica di INNA è fatta per liberare la mente e “Nirvana” in questo è una canzone piacevole e orecchiabile.

“Nirvana” di INNA – Testo

Boom boom contigo te vas, eh

I got lost in the city

And no one there but me ,oh

Missing you on my body

(Oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh)

Baby, I know we could be

Could be more than amigos

I’ll be good if you let me

(Oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh)

Nine one one, I’m on fire

Don’t leave me lonely

Nine one one, I’m on fire

Smoking nirvana, ring the la la la la

Smoking nirvana, come on ring the la la la la

Started a flame inside my heart

Baby, don’t ever put it out

Smoking nirvana, come on ring the la la la la

Sabes que tu corazón conmigo

When I say boom boom, contigo

Sabes que tu corazón conmigo

When I say boom boom, contigo

Sabes que tu corazón conmigo te vas, eh

Boom boom, contigo te vas, eh

Sabes que tu corazón conmigo te vas, eh

Boom boom, contigo te vas, eh

I got lost in this feeling

I got lost in nirvana

Grab my hand if you feel it

(Oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh)

Baby, I know that we’ll be

We’ll be more than amigos

I’ll be good if you let me

(Oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh)

Nine one one, I’m on fire

Don’t leave me lonely

Nine one one, I’m on fire

Smoking nirvana, ring the la la la la

Smoking nirvana, come on ring the la la la la

Started a flame inside my heart

Baby don’t ever put it out

Smoking nirvana, come on ring the la la la la

Sabes que tu corazón conmigo

When I say boom boom, contigo

Sabes que tu corazón conmigo

When I say boom boom, contigo

Sabes que tu corazón conmigo te vas, eh

Boom boom, contigo te vas, eh

Sabes que tu corazón conmigo te vas, eh

Boom boom, contigo te vas, eh

Boom boom, ring a ding dong

Ring the alarm ding a ling a ling ding

Boom boom, ring a ding dong

Call nine one one now

Smoking nirvana, ring the la la la la

Smoking nirvana, come on ring the la la la la

Started a flame inside my heart

Baby don’t ever put it out

Smoking nirvana, come on ring the la la la la

Sabes que tu corazón conmigo

When I say boom boom, contigo

Sabes que tu corazón conmigo

When I say boom boom, contigo

Sabes que tu corazón conmigo te vas, eh

Boom boom, contigo te vas, eh

Sabes que tu corazón conmigo te vas, eh

Boom boom, contigo te vas, eh