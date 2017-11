Lovebox e Citadel traslocheranno a Brockwell Park nel 2018

Lovebox e Citadel, hanno confermato la loro nuova locaton per il 2018. I due festival sono di fatto tra i più emblematici della città di Londra.

L’anno prossimo, entrambi gli eventi si sposteranno da Victoria Park (parco situato a Londra Est) a Brockwell Park (parco situato a Londra Sud). Tale cambiamento é stato probabilmente causato dalla conferma degli organizzatori di Coachella che hanno assicurato che il festival All Points East sarà ospitato dal parco nell’EastEnd per i prossimi cinque anni.

Il cambiamento: le reazioni degli organizzatori

Il fondatore del famosissimo evento Lovebox Jools Butterfield ha dichiarato che nulla rimane invariato per sempre e dopo 13 splendidi anni in East London, il festival é pronto a decollare di nuovo nonostante il grande cambiamento. Butterfield sostiene che sia tempo di aprire un nuovo capitolo ancora più strabiliante e colorato nella storia di Livebox. Infatti lo spostamento sarà un’ottima occasione per fare di Brockwell Park la nuova dimora dello spettacolo

Livebox é un’istituzione relativamente nuova (se si considera la storia musicale di Londra) e, ad oggi, spostarsi in una zona così importante per la cultura musicale come Brixton é una sfida a dir poco eccitante.

Ad ogni modo, il primo Livebox di sempre si era tenuto a Londra Sud nel comune di Clapham nel lontano 2002. Solamente in un secondo momento, l’evento si é spostato a Victoria Park (nel 2005). Dunque, gli organizzatori del festival conoscono bene la zona meridionale della capitale britannica e non si aspettano quindi spiacevoli sorprese o imprevisti.

La sorella minore molto più chill e tranquilla del festival é proprio Citadel. L’evento si é tenuto nella zona orientale della città solo per gli ultimi tre anni.

Il CEO di MAMA Festivals Rory Bett sostiene che l’avvenimento si é già creato un proprio seguito fedele. Il pubblico di Citadel, di fatto, non ha sesso o età; ad ogni modo, tutti i fans del festival amano sicuramente il Sunday style. In ogni caso, é un dato di fatto che Citadel sta riscuotendo un successo fuori da ogni aspettativa.

La line-up di Lovebox non é ancora stata rivelata ma nelle occasioni precedenti artisti come e Frank Ocean, Solange e Snoop Dogg hanno fatto cantare e ballare il pubblico fino allo sfinimento. L’evento si terrà venerdì tra 13 luglio e sabato 14 luglio mentre il Citadel festival aprirà i cancelli domenica 15 luglio.