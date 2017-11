Quarto turno di Coppa Italia: approdano agli ottavi di finale Pordenone, Cittadella e Sampdoria.

Quarto turno di Coppa Italia: sorpresa Pordenone, bene il Cittadella, la Samp liquida senza patemi il Pescara

In attesa che le big scendano in campo a partire dagli ottavi di finale, il quarto turno di Coppa Italia regala subito due sorprese con il Pordenone, compagine di serie C, che estromette dalla competizione il più quotato Cagliari, mentre il Cittadella espugna il Paolo Mazza di Ferrara, relegando al ko la Spal. Nessuna sorpresa, invece, in serata tra Sampdoria e Pescara, con i blucerchiati che liquidano gli abruzzesi con un perentorio 4-1.

Nel primo pomeriggio a scendere in campo sono Cagliari e Pordenone in una Sardegna Arena da pochi intimi. Inaspettatamente passano in vantaggio i neroverdi friulani con Miguel Angel, al 7’, autore di un tiro dalla distanza che si insacca alle spalle di Crosta. I sardi reagiscono ed acciuffano il pari, al 18’, con Dessena, il quale servito in verticale da Farias, a tu per tu con Perilli non sbaglia. La banda di Lopez, ampiamente rimaneggiata, non appare particolarmente famelica, lasciando ampi spazi al Pordenone, tant’è che nella ripresa, al 62’, dagli sviluppi di un corner battuto dall’ex Burrai, è Bassoli a svettare di testa, mettendo nuovamente la freccia a favore degli uomini allenati da Leonardo Colucci, anch’egli vecchia gloria rossoblù. Il forcing finale dei sardi produrrà una rete giustamente annullata a Deiola e un colpo di testa insidioso di Giannetti prontamente agguantato da Perilli. Al triplice fischio finale decretato dal signor Piscopo, esplode di gioia lo spicchio di stadio occupato dai supporters friulani, che preparano, a questo punto, la prossima trasferta di Coppa Italia, con destinazione San Siro, considerando che il 12 dicembre, il Pordenone affronterà l’Inter per gli ottavi di finale.

Colucci, tra il serio e il faceto, ha così commentato questa vittoria storica, della sua squadra che milita in serie C, al cospetto di una di A: “I miei ragazzi meritano di andare a San Siro, finora sono stati lì solo in tribuna. Sono felice per la proprietà, per la gente di Pordenone, entrare nella storia è sempre bello. Noi cullavamo questo sogno, ho detto ai ragazzi e anche ai giocatori esperti che avevano l’occasione per calpestare il manto erboso di San Siro, gli ho detto di andarsi a divertire, di giocare spensierati e loro hanno interpreto bene la partita”. Poi ha aggiunto una nota curiosa sui motivi che hanno portato il Pordenone a superare il ben più blasonato Cagliari: “I miei giocano tutti al fantacalcio e conoscono i giocatori del Cagliari meglio di me, poi è chiaro che abbiamo visto come giocano, che sono bravi nelle ripartenze, ma poi si sa che quando giochi contro una squadra di categoria inferiore può succedere di dare qualcosa in meno, per noi era la partita della vita, mentre loro non erano sicuramente al top”.

Risultato inaspettato, qualche ora più tardi, anche al Paolo Mazza di Ferrara, dove la Spal subisce un mortifero 0-2, in casa, ad opera del Cittadella. A sbloccare il match ci pensa, al 13’, Konate protagonista di una sfortunata autorete. I biancazzurri guidati da Semplici non danno la sensazione di pungere, mentre gli ospiti più volte vanno vicini al raddoppio, soprattutto nella ripresa. Il goal del definitivo ko giunge all’ 87’ quando su azione di contropiede, Kouamé appoggia sulla sinistra per Schenetti che di fronte a Gomis non si lascia ipnotizzare. I veneti accedono agli ottavi di finale, dove il prossimo 14 dicembre affronteranno la Lazio all’Olimpico.

In mixed zone, queste le dichiarazioni principali rilasciate da un soddisfatto Roberto Venturato, tecnico del Cittadella: “Abbiamo cercato anche oggi di fare un calcio propositivo e di imporre il nostro gioco sia pure contro una squadra di categoria superiore. Sono felice per i ragazzi autori di quest’impresa, abbiamo battuto il Bologna e poi la Spal, due squadre di serie A e adesso andiamo a giocare contro la Lazio, una delle squadre migliori della massima serie. E’ una bella soddisfazione. Il mio modello? Mi è sempre piaciuto il calcio olandese, ho sempre cercato di trarre spunto da quel tipo di modo di stare in campo”.

In serata, invece, nessun risultato a sorpresa tra Sampdoria e Pescara. I blucerchiati non compiono alcun passo falso e demoliscono i biancazzurri con un roboante 4-1. Ad aprire le danze, dopo un minuto, ci pensa il polacco Kownacki che dagli sviluppi di un calcio di punizione dalla trequarti, riceve una sponda aerea di Verre e a tu per tu con Pigliacelli spedisce la sfera in fondo al sacco. Trascorrono appena otto minuti e al nono è Kownacki a trasformarsi da uomo-assist, scodellando un cross dalla destra per Ramirez, che di testa firma il raddoppio doriano. Pescara in bambola e al 31’ i padroni di casa siglano il tris dopo un doppio scambio tra Ramirez e l’ex Caprari, con quest’ultimo che una volta giunto all’interno dell’area insacca la sfera al di là della linea di porta. Dopo alcuni tentativi da parte degli uomini di Zeman al tramonto della prima frazione di gara, al 52’ accorciano le distanze: lancio in profondità di Pigliacelli, la palla giunge dalle parti di Benali, che la intercetta per poi esplodere un tiro, leggermente deviato da Silvestre, che termina la sua corsa alle spalle di Puggioni. Il tentativo di rimonta, però, viene smorzato definitivamente al 74’quando Alvarez, approfittando di un errato disimpegno di Elizalde, serve in verticale Kownacki che realizza la sua doppietta personale.

Al triplice fischio finale, queste le dichiarazioni rilasciate da Marco Giampaolo, al culmine di una vittoria che sentenzia l’inespugnabilità del Ferraris non solo in campionato ma anche in Coppa Italia: “Abbiamo fatto subito due goal, la partita si è messa subito bene. Abbiamo approcciato la gara nella maniera giusta. Sono molto contento, c’è stato modo di dare minutaggio a chi ha giocato bene. Chi è stato chiamato in causa ha fatto bene. Era nostro obiettivo andare avanti, ora ci aspetta la Fiorentina. Finché avremo energie e forze andremo avanti. Kownacki può ripetere le gesta di Schick? Sono giocatori diversi per caratteristiche tecniche. Schick ha un grande senso della porta, ma viene anche a giocare fuori. Kownacki è un giocatore di profondità, quando tira in porta fa goal, è generoso ed ha forza esplosiva. Tra qualche anno diventerà un giocatore forte”. Nel prossimo turno i blucerchiati affronteranno, il 13 dicembre, al Franchi la Fiorentina.