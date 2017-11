Riki “Aspetterò lo stesso” è il nuovo singolo: leggi il testo

In arrivo il nuovo singolo di Riki “Aspetterò lo stesso”, il brano scelto dai suoi fan tra tutti i titoli dell’album “Mania” già Disco di Platino

È stato lo stesso Riki a rendere ufficiale, con un post su Twitter, il titolo del suo prossimo singolo. La scelta del brano è il risultato di una votazione chiesta ai fan del cantante che hanno scelto a pieni voti “Aspetterò lo stesso”. Non si conosce ancora una data ufficiale per l’uscita del singolo in rotazione radiofonica, ma il brano è già presente su tutte le piattaforme digitali.

Nuovo singolo: “Aspetterò lo stesso”. pic.twitter.com/x9D7tb8vXH — Riccardo Marcuzzo (@aboutriki) 29 novembre 2017

Un momento d’oro per Riccardo Marcuzzo in arte Riki che, reduce dalla vittoria di Amici per la sezione canto, è sempre più pronto a far girare la sua musica per il Paese. Il 2018, infatti, si aprirà con il tour nei club e nei teatri italiani.

Intanto continua anche il suo lavoro in studio, dove il cantante ha annunciato di essere tornato per comporre nuovi brani per i suoi prossimi lavori discografici.

In attesa dell’uscita di “Aspetterò lo stesso”, che coinciderà anche con l’uscita del video ufficiale, vi proponiamo il testo della canzone.

“Aspetterò lo stesso” – Testo

È sempre stato tutto solo un gran casino

Coincidenze convogliate in un respiro

E che si fottano le voci di contorno

E’ strano dirtelo sapendole nel torto

Ed ogni cosa adesso torna al proprio posto

Anche se è meglio il caos del suo concetto opposto

Ci ragiono, mi convinco che chi sente

Che non ha mai ragione e vince non ha niente

E non so

Se vale la pena lasciarmi andare

O vale la pena lasciarti andare

In ogni caso mi va bene così

Perché da adesso tutto sembrerà lo stesso

E fuori il mondo appare veramente com’è

Io per distrarmi dei dettagli nei tuoi gesti

Aspetterò (ti aspetterei)

E mentre il giorno corre intorno e non gli importa

Ed ogni cosa resta ferma a ciò che c’è

Io per distrarmi dei dettagli nei tuoi gesti

Aspetterò lo stesso

Il tempo passa piano e il tempo fuori è calmo

So solo fingere interesse quando parlo

Poi non parlo resto zitto per sentire

Che suono fa l’indecisione sul finire

E non so

Come comportarmi quando ti vedo

Come comportarmi se non ti vedo

E in ogni caso mi va bene così

Perché da adesso tutto sembrerà lo stesso

E fuori il mondo appare veramente com’è

Io per distrarmi dei dettagli nei tuoi gesti

Aspetterò (ti aspetterei)

E mentre il giorno corre intorno e non gli importa

Ed ogni cosa resta ferma a ciò che c’è

Io per distrarmi dei dettagli nei tuoi gesti

Aspetterò lo stesso

Aspetterò quella sensazione di ogni incontro

Che di fretta ci cancella ciò che c’è intorno

Quel tuo taglio degli occhi sottile

Che se ridi anche l’iride ride