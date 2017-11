Sam Smith pubblica il video del suo nuovo singolo “One Last Song”

Un teatro, ballerini di danza contemporanea il tutto in un setting londinese, così si potrebbe riassumere l’ultimo video della canzone di Sam Smith intitolato “One Last Song”. Il secondo singolo ufficiale dell’album “The Thrill of It All” dell’artista inglese non ha certamente deluso il pubblico.

Il clip della canzone ha debuttato questo mercoledì (oggi) mattina su VEVO. Il video incomincia con un inquadratura di Sam Smith con uno stile d’abbigliamento a dir poco interessante. I’artista si ritrova a cantare i primi versi del brano sul palco di un teatro molto old fashioned mentre cadono dei delicati fiocchi bianchi.

Successivamente Sam procede verso il backstage dove incontra i ballerini intenti a provare delle coreografie. In un secondo tempo, l’artista raggiunge il tetto del teatro. Durante la propria ascesa all’ultimo piano, Sam Smith continua a cantare le parole di “One Last Song” scalino per scalino.

Una volta raggiunta la propria destinazione, Sam conclude fissando direttamente nelle lenti della camera. Nell’ultima scena si possono scorgere il London Eye, Westminster e il Big Ben avvolti in una fredda e nebbiosa atmosfera londinese.

Che dire, il clima magicamente tangibile dell’ultima scena, la delicata presenza dei ballerini e la semplicità e naturalezza del cantante stesso creano una singolare miscela di piacevoli sensazioni visive. Tutto ciò rende il video estremamente delizioso e interessante allo stesso tempo.

Le dichiarazioni di Sam Smith

Ad ogni modo, Sam Smith ha espresso su Instagram la propria opinione e le proprie impressioni sulla canzone e sul video. ll cantante sostiene di essere stato fortemente eccitato nel pubblicare il music video del secondo singolo del suo ultimo album.

L’artista continua sostenendo di amare particolarmente questa canzone. A quanto pare sembrerebbe che le parole del testo siano indirizzate ad una persona in particolare, ovvero ad un vecchio amore di Sam.

Inoltre, la star britannica ha proseguito dichiarando di essersi estremamente divertito nella produzione del video nonostante le 25 ore di incessanti riprese. Sam sostiene di aver veramente creato qualcosa degno di essere considerato magnifico.

Che dire, non si possono certo contestare le parole dell’artista che sicuramente ha fatto del proprio meglio per arrivare ad un risultato simile. Nonostante il video sia uscito solamente questa mattina, ‘One Last Song’ ha già totalizzato un milione di visualizzazioni su YouTube. Niente male! Complimenti Sam!

Ecco il testo della canzone One Last Song

[Verse 1] Maybe one day I won’t sing about youI’ll sing a song about someone newBut right here, right now, you are on my mindAnd I think about you all the time [Pre-Chorus] I’m sending a message to youAnd I’m hoping that it will get through [Chorus] When it was good, it was bittersweet, honeyYou made me sad ‘til I loved the shade of blueI know you don’t want to talk to me, so this is what I will doMaybe you’re listening, so here’s one last song for youHere’s one last song for you [Verse 2] And I hope it makes you feelAnd I hope it makes you burnAnd I hope it reminds you of how much it hurt [Pre-Chorus] I’m sending a message to youAnd I’m hoping that it will get through [Chorus] When it was good, it was bittersweet, honeyYou made me sad ‘til I loved the shade of blueI know you don’t want to talk to me, so this is what I will doMaybe you’re listening, so here’s one last song for you [Bridge] In case you hear this, then know you’re the love of my lifeWant to tell you I’m sorry, I miss having you by my sideWhen you were mine