Ed Sheeran duetterà con Beyoncè nel remix di ‘Perfect’

Ed Sheeran duetterà con Beyonce per il suo nuovo remix di ‘Perfect’.

Il cantante / cantautore britannico ha collaborato con la superstar R & B su una nuova versione del suo recente singolo, che sarà presto svelata al mondo.

Condividendo un’immagine del suo album “Divide” su Instagram con uno sfondo di fiocchi di neve, Ed ha annunciato l’eccitante novità scrivendo: “Ho ottenuto Beyonce per duettare con me su Perfect, uscirà oggi alle 19:00 ET / 16:00 PT / mezzanotte GMT x”

Originariamente, Ed aveva detto che la canzone sarebbe uscita venerdì.

Parlando con la radio di Channel 4 negli Emirati Arabi Uniti, in precedenza ha detto: “È davvero un grosso affare… L’atmosfera è che si tratta di un remix di ‘Perfect’. Stiamo parlando di un Despacito-Perfect”

Sarà la terza collaborazione dell’anno di Beyonce, dopo essere apparsa in “Mi Gente” con J Balvin e Willy William e nella nuova traccia di Eminem “Walk on Water”.