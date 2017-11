Ed Sheeran chiede la Cittadinanza Neozelandese e il primo ministro gli risponde

In un video Ed Sheeran ha chiesto aiuto al primo ministro neozelandese per poter ricevere la cittadinanza della Nuova Zelanda e ha ricevuto una risposta

Pare che il desiderio di Ed Sheeran sia quello di ricevere la cittadinanza della Nuova Zelanda, l’ha espresso lui stesso, in modo informale e scherzoso, tramite un video postato sui social. La simpatica richiesta del cantante britannico suonava un po’ in questo modo: “Non sono ancora un cittadino della Nuova Zelanda, ma ci sto lavorando. Aiutami primo ministro, per favore”.

ll bello della storia è che il primo ministro neozelandese Jacinda Ardern gli ha risposto con un video molto simpatico in cui ha elencato le “condizioni” per vedere esaudita la richiesta.

La risposta del primo ministro neozelandese a Ed Sheeran

La 37enne primo ministro della Nuova Zelanda Jacinda Ardern ha fatto delle richieste molto particolari al cantante Ed Sheeran; tra queste figura la richiesta di indossare le jandal, una tipica calzatura del posto che è praticamente un’infradito. Ecco le parole del ministro Ardern:

Capisco che hai presentato una richiesta molto informale per la cittadinanza, ma prima di prendere in considerazione l’ipotesi sei disposto a indossare i jandal in situazioni non del tutto appropriate, e anche, sai cosa sono i jandals?. Ti piacciono i Pineapple lumps? Sai cosa sono? E, la domanda più importante di tutte, sei disposto a fare della Nuova Zelanda la tua casa? Fammi sapere

Ecco il video che è diventato presto virale.

Chissà se Ed deciderà di rispondere ulteriormente alla simpatica provocazione, magari procurandosi jandals e kiwi. Ci aspettiamo la continuazione della storia!