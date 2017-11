I blink-182 suonano per Steve Aoki al suo compleanno

Il trio si é esibito in onore del DJ EDM durante l’evento ospitato in Beverly Hills.

I Blink-182 hanno cantato e suonato in occasione del 40esimo compleanno del producer Steve Aoki. Gli artisti sono diventati molto amici. Infatti, nel 2016, Aoki aveva già remixato la famosissima canzone della pop-punk band intitolata ‘Bored To Death’. Il brano originale era stato preso dal settimo studio album del gruppo intitolato ‘California’.

L’evento incentrato sulla celebrazione dei 40 anni dell’artista si é tenuto nella dimora dell’investitore e filantropo Ron Burkle.

L’esibizione dei Blink

Durante la festa, i membri dei Blink (Mark Hoppus, Travis Scott e Matt Skiba) hanno cantato una stripped-down version della hit uscita nel ’99 intitolata ‘What’s My Age Again?’. Inutile dire che la scelta sia stata alquanto azzeccata e divertente proprio per l’occasione.

Inoltre Hoppus ha cambiato le parole del testo in onore di Steve Aoki. Infatti, nel brano originale il cantante diceva “Nobody likes you when you’re 23″ (non piaci a nessuno quando hai 23 anni) mentre durante la performance ha detto “Nobody likes you when you’re 40, Steve” ( non piaci a nessuno quando hai 40 anni, Steve).

Che dire… la frecciatina, o meglio la battuta, é effettivamente piaciuta a tutti. Di fatto, quando ci si esibisce per Steve Aoki un ironico e divertente omaggio é doveroso. In effetti, il producer non é nuovo al mondo dell’ironia e del divertimento. Se si pensa solo alle performance del Dj saltano subito in mente torte lanciate dal palco e molti altri esilaranti episodi.

Il remix con Celine Dion

Ad ogni modo, Steve Aoki ha pubblicato un remix di ‘My Heart Will Go On’ a dir poco inusuale. Il producer e la cantante canadese si sono presentati ad uno show di beneficenza per le vittime dell’Omnia Nightclub dell’attentato a Las Vegas. In occasione dell’evento, i due si sono esibiti insieme, suonando la collaborazione in questione.

Ad ogni modo, come si può immaginare, la festa di Steve é stata un vero trionfo. Si può proprio dire che l’evento é stato un’autentica celebrazione al divertimento stesso. D’altronde cosa ci si può aspettare dal famosissimo Steve Aoki? Soltanto ironia, fantasia, intrattenimento e tanto, tanto, tanto alcol!! Ancora tanti auguri Steve!!