Juve: anche Khedira chiede rinforzi in difesa e spera di battere il Napoli

Khedira: “Bisogna migliorare la fase difensiva ma credo nella possibilità di espugnare il San Paolo”

Si avvicina a grandi passi il big match della quindicesima giornata di serie A tra Napoli e Juventus in programma domani sera presso la cornice dello stadio San Paolo. L’impianto di Fuorigrotta si prevede esaurito in ogni ordine di posto, con l’onda umana azzurra pronta a sostenere a gran voce i propri beniamini. Sarà una sfida d’alta quota, in cui si daranno battaglia la banda di Sarri, in testa, con trentotto punti, e miglior difesa del torneo, assieme alla Roma, con nove centri al passivo, contro gli uomini guidati da Massimiliano Allegri, terzi a quota trentaquattro, ma miglior attacco della serie A con quaranta reti all’attivo.

Sarà la chance per ammirare duelli incrociati dal valore inestimabile come quello tra capitan Buffon e Marek Hamsik, con quest’ultimo alla ricerca del centoquindicesimo goal in maglia azzurra che gli permetterebbe di eguagliare nella graduatoria “all-time” un mostro sacro in casa Napoli come Diego Armando Maradona. Oppure sarà il confronto tra Insigne e Dybala, due talenti dalla classe cristallina, così come tra Mertens e Mandzukic, attaccanti che guardano con facilità la porta. Probabilmente Higuain non sarà dell’undici iniziale in quanto, non più tardi di tre giorni fa ,si sia sottoposto ad un intervento chirurgico a causa di una frattura al terzo metacarpale della mano sinistra. Il “pipita” si è allenato in gruppo sia martedì che mercoledì e di certo Allegri lo convocherà, ma sbilanciarsi al di là di una sua presenza in panchina, appaia al momento piuttosto ardito.

Il tecnico livornese, dal punto di vista tattico, dovrebbe affidarsi al 4-3-2-1 oppure al 3-4-2-1: saranno questi i moduli di riferimento per fronteggiare il 4-3-3 di stampo “sarriano”. Dall’infermeria giungono buone notizie sia per Chiellini, il quale ha pienamente recuperato dall’affaticamento alla coscia sinistra e con ogni probabilità sarà del match, così come Cuadrado e Bernardeschi entrambi assenti per infortunio nell’ultimo match di campionato disputato dalla Vecchia Signora contro il Crotone. Intanto, nella giornata di ieri, intervistato da Premium Sport, Sami Khedira, di certo titolare nel centrocampo bianconero, ha parlato dell’accesissima sfida con il Napoli, ponendo l’accento sulle qualità della rosa juventina, sulle ambizioni della squadra bianconera e sulle motivazioni di un gruppo che in questa stagione vorrà scrivere pagine indimenticabili, sia in campionato, tentando di conquistare il settimo scudetto di fila e sia in Champions League per scacciare via i fantasmi delle due finali perse negli ultimi tre anni.

Questo un estratto delle dichiarazioni principali rilasciate dal numero sei tedesco: “Il Napoli è molto forte e compatto. Prendiamo troppi goal, dobbiamo trovare una soluzione per difendere meglio come squadra. Il Napoli ha la stessa squadra da due-tre anni, non cambiano mai. Forse sarà difficile raggiungerli ma dobbiamo restare concentrati sul nostro gioco”. Al fine di migliorare l’assetto difensivo che ha visto la Juventus subire, sino ad ora, in campionato, quattordici reti, troppe per una retroguardia che aveva stabilito in passato record invidiabili, questa è la ricetta consigliata dall’ex Real Madrid: “Non è il difensore, il portiere o il centrocampista che deve difendere, ma è tutta la squadra che deve difendere meglio. Dobbiamo migliorare questa cosa”. Tornando a parlare della sfida contro il Napoli, questo il monito d’incoraggiamento rilasciato da Khedira: “Provo sempre a vincere e voglio aiutare la squadra a vincere questa gara. Proveremo a vincere e poi potremo parlare di nuovo. Ora sono concentrato sulla vittoria, non sulla sconfitta”.