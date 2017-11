Lady Gaga in spiaggia a Miami “Chiamatemi Princess Peach”: guarda le foto

Lady Gaga, a Miami per una delle date del suo tour, regala ai fan tre bellissime foto in spiaggia. Guarda le foto di Lady Gaga in bikini e in perfetta forma

I problemi di salute che l’avevano costretta a mettere in pausa il suo tour sembrano un ricordo ormai lontano. Lady Gaga sta infatti meglio, e ha recentemente ripreso il suo Joanne World Tour. In occasione della tappa a Miami, la cantante non ha perso occasione per fare un giro in spiaggia in tacchi a spillo e bikini argentato. Ecco le foto che ha postato su Instagram.

#joanneworldtour #ladygaga Un post condiviso da Lady Gaga (@ladygaga) in data: 29 Nov 2017 alle ore 18:08 PST

Meravigliosa nel suo bikini argentato che lascia poco spazio all’immaginazione; ecco Lady Gaga che si gode gli ultimi momenti di sole nella calda Miami.

Call me Princess Peach 🍑 #ladygaga #JoanneWorldTourMiami Un post condiviso da Lady Gaga (@ladygaga) in data: 29 Nov 2017 alle ore 15:51 PST

Spiritosa come sempre, Lady Gaga ha anche scherzato in una sua foto scrivendo “Chiamatemi Princess Peach” e facendo quindi riferimento al personaggio femminile del videogioco di Super Mario. Il riferimento alla pesca è di sicuro anche quello del suo lato b, in bella mostra in una foto che la ritrae di schiena.

From the woods for Thanksgiving to the beach for Tour in Miami! #beyourself #ladygaga #beachwear #JoanneWorldTourMiami Bienvenidos a Miami! Un post condiviso da Lady Gaga (@ladygaga) in data: 29 Nov 2017 alle ore 15:36 PST

Ora che la regina del pop sta meglio, si riavvicina il momento in cui potranno vederla in Italia. Lady Gaga è infatti attesa al Forum di Assago, Milano, per il prossimo 18 gennaio.

Siamo felici di vederla in splendida forma e ancor più di poterla vedere presto in Italia.