Il ritorno di Madh con “Vertigo”: ascolta il nuovo singolo con testo

Basta leggere i commenti al video pubblicato sul canale YouTube di Madh per capire quando sia amato come artista. Il suo ritorno è stato molto ben accolto, e il brano “Vertigo” è piaciuto un sacco. Tutti chiedono a gran voce un album, a questo punto, e chissà se proprio “Vertigo” non sia il primo passo verso quel traguardo.

“Vertigo” è proprio un nuovo inizio, un nuovo viaggio che è partito a Berlino fino ad arrivare oggi nelle radio italiane. È proprio nella capitale tedesca che Madh ha infatti conosciuto gli Hitimpulse, team di produttori di fama mondiale che hanno quindi scritto e prodotto questo nuovo pezzo.

A livello di generi, “Vertigo” è davvero un mix esplosivo, che va dal pop allo slang reggae, senza mai abbandonare quell’atmosfera da club. Ecco qui in basso il video con testo.

Con queste parole lo stesso Madh ha voluto raccontare il senso della sua nuova canzone:

Tutto ruota intorno al concetto di vertigine- racconta Madh -quella che solo un partner è capace di fare provare, che sia l’avventura di una notte o il viaggio di una vita.

In Vertigo ho messo tutto me stesso, sono felice di vedere che tantissime persone sono entusiaste e impazienti quanto me per la sua uscita! E non vedo l’ora di cantarla dal vivo! Vertigo è la mia nuova sfida…let’s do it!