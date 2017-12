Lady Gaga in Game of Thrones? È il desiderio di Gemma Whelan

Dopo il cammeo di Ed Sheeran nella settima stagione di Game of Thrones, l’attrice che interpreta Yara, Gemma Whelan fantastica su Lady Gaga

L’attrice Gemma Whelan, che interpreta il personaggio di Yara in Game of Thrones, è irremovibile: per lei Lady Gaga sarebbe perfetta come personaggio della serie tv. A pensarci, non sarebbe affatto una cattiva idea. Gaga non è nuova al piccolo schermo, e potrebbe risultare un cammeo davvero interessante.

A detta della Whelan, Lady Gaga sarebbe perfetta proprio al fianco della dura guerriera Yara, una coppia di donne contro le quali nessuno vorrebbe trovarsi. Peccato però che sia solo una sua fantasia, almeno per il momento…

[Lady Gaga] penso ci starebbe bene [in Game of Thrones], è incredibile. Ho appena guardato il suo documentario su Netflix, e lei è una cavallerizza davvero brava, quindi forse… È dura, non farei casini con Lady Gaga, e non farei casini con Yara.



Queste le parole dell’attrice che è stata recentemente premiata con il Best Performance Award per il ruolo di Karen Matthews nel film della BBC “One The Moorside” all’evento tenutosi a Londra oggi.

Ok, è solo una fantasia, ma dopo la partecipazione di Ed Sheeran ad una delle puntate di Game of Thrones 7, perché non immaginare che possa essere chiamata in causa anche Lady Gaga? Dopotutto fantasticare non costa nulla! Magari i produttori ci faranno un pensierino…