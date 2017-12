Noemi “I miei rimedi”: Video, Testo e significato della canzone

Noemi ci sorprende oggi con il nuovo singolo “I miei rimedi” accompagnato da un video in costume. Guarda la clip e leggi il testo della canzone

Una Noemi in gran forma con il suo nuovo singolo “I miei rimedi” che da oggi è in rotazione video e radiofonica e disponibie per l’acquisto su tutte le piattaforme digitali. La canzone non è lontana da quello che conosciamo già di Noemi, ma proprio questo suo marchio di fabbrica non dispiace ai suoi fan.

La cosa più sorprendente è di sicuro il video che è totalmente in costume e girato nella Reggia di Caserta. Sia Noemi che tutte le comparse del video sono vestite con sfarzosi abiti settecenteschi (e bisogna ammetterlo, Noemi ha un suo fascino anche vestita così) e si muovono tra le statue, le sale e i giardini di una reggia meravigliosa.

Ecco il video diretto da Fabrizio Cestari, alla seconda collaborazione con Noemi dopo quello di “Autunno”.

Il testo “I miei rimedi”, scritto da Dario Faini, Daniele Incicco e Roberto Casalino ci mostra un’immagine femminile molto sicura di sé, ma che ha molto chiari anche i propri limiti. Il testo tratta della fugacità dei desideri, che ad ogni modo ci spingono ad andare avanti.

“I miei rimedi” – Testo

Io sono sempre questo

tutte le volte che ho bevuto

che ho fumato

che ho ballato

che ho parlato

che ho perduto la mia fede nelle cose

una ferita come segno del suo amore

Tu sei sempre lo stesso

quando dormi

quando mangi

quando chiedi indietro il resto

quando scendi i pantaloni per far sesso

quando bruci le tue tappe

per raggiungere qualcosa di diverso

è capitato di confonderti con qualcun altro che non eri tu

e forse io, in fondo io, non ero io

Noi non cerchiamo promesse perché ci basta

non deluderci mai

E desideriamo i desideri

e sogniamo di sognare sogni

e vediamo nel futuro un posto più sicuro

che il presente ci ha trovati assenti

E desideriamo i desideri

guardiamo sempre troppo avanti

ci illudiamo per restare illesi

e contro tutte le idiozie ti consegno

i miei rimedi

ed io

mi consegno a te

Io sono sempre questo

tutte le volte che ho creduto di sapere

che ho peccato di arroganza

che ho cambiato opinione pur di avere un’opinione

e che ho scambiato i tuoi fiori per ortiche

è capitato di confonderti con qualcun altro che non eri tu

e forse io, in fondo io, non ero io

Noi non cerchiamo promesse perché ci basta

non deluderci mai

E desideriamo i desideri

e sogniamo di sognare sogni

e vediamo nel futuro un posto più sicuro

che il presente ci ha trovati assenti

E desideriamo i desideri

corriamo sempre troppo avanti

ci illudiamo per restare illesi

e contro tutte le idiozie ti consegno

i miei rimedi

ed io

mi consegno a te

Ti consegno anche i miei segreti

ma non li chiamerai più tali

Visto che già siamo in due

a conoscerne i dettagli

E desideriamo i desideri

e sogniamo di afferrare sogni

e vediamo nel futuro un posto più sicuro

che il presente ci ha trovati assenti

E desideriamo i desideri

corriamo sempre troppo avanti

ci illudiamo per restare illesi

e contro tutte le idiozie ti consegno

i miei rimedi

ed io

mi consegno a te