Selena Gomez e Justin Bieber: nuove dimostrazioni di affetto in pubblico – Foto

Justin Bieber e Selena Gomez non hanno paura di dimostrazioni d’affetto in pubblico.

Nella serata di mercoledì, la coppia è stata avvistata di nuovo in un abbraccio stretto mentre erano seduti all’hotel Montage Beverly Hills. I due hanno ordinato qualcosa di bere, e per poi coccolarsi a vicenda.selen

Questa non è la prima volta che vediamo i due scambiarsi affetto.

All’inizio di questo mese, Gomez si è presentata al Los Angeles Kings Valley Ice Center a Panorama City, per tifare per Bieber durante una delle sue partite settimanali di hockey. Ad un certo punto, Bieber ha dolcemente pattinato verso Selena per darle un bacio.

Gomez, 25 anni, e Bieber, 23 anni, sono stati fotografati per la prima volta per ricollegarsi a casa sua in ottobre, poco prima che si diffondessero le notizie che lei avesse chiuso con The Weeknd. Da allora, i due sono stati quasi inseparabili.