Le vere storie dei personaggi di Vikings

Il 29 Novembre é uscita la quinta stagione della famosissima serie intitolata Vikings. Questo telefilm americano dai tratti nordici ha avuto un successo internazionale sin dal proprio debutto negli Stati Uniti e in Canada nel 2013. La serie racconta la storia del leggendario Ragnar Lothbrok e della propria famiglia. Ciò che in molti non sanno é che il racconto su History Channel prende spunto da veri episodi storici e dalle originali storie folkloristiche scandinave. Ecco, quindi, 7 personaggi di Vikings che si ispirano alle leggende nordiche.

Rollo

Nella serie, Rollo viene raffigurato come Il fratello di Ragnar. Ad ogni modo, nonostante si sappia che Rollo ( o Rollone) sia veramente esistito, non c’è alcuna evidenza di nessun tipo di legame con Ragnar. Rollo nasce a Möre ( una città della Norvegia Occidentale) nel nono secolo. Egli é passato alla storia per essersi insediato nel territorio francese che successivamente ha preso il nome di Normandia.

La discendenza di Rollo ha avuto un ruolo estremamente importante nella storia. Di fatti, uno dei suoi successori, Guglielmo il Conquistatore, ha invaso l’Inghilterra dando inizio alla monarchia inglese per come la conosciamo oggi. Nominato anche nelle Saghe Islandesi, Rollo é un personaggio potenzialmente anche più famoso dello stesso Ragnar nella realtà.

Laghertha La Schieldmaiden (Fanciulla dello Scudo)

Interpretata dalla fantastica attrice canadese Katheryn Winnick, nella serie, Lagertha é la prima moglie di Ragnar Lothbrok. Secondo le pochissime fonti che trattano della vita della Fanciulla dello Scudo, Laghertha incontra Ragnar durante una missione vendicativa e lotta con lui fianco a fianco contro il re svedese Frø. Notando la forza e il coraggio della donna, Ragnar si innamora follemente di Lagertha. Inizialmente, la Schieldmaiden non é interessata alla proposta di matrimonio del guerriero.

Ad ogni modo, quando Ragnar uccide le bestie mitologiche che occupavano la casa di Lagertha, la donna rimane impressionata e acconsente alla proposta. Successivamente, dopo qualche anno, i due divorziano e Ragnar sposa la figlia del re svedese Herraud, Thora Town-Heart. In ogni caso l’amore da parte di Laghertha non si é esaurito. Infatti la donna supporta sempre Ragnar in tutte le sue battaglie. Inoltre, Come nella serie, Laghertha uccide il proprio secondo marito appropriandosi dunque del territorio governato dal consorte.

Björn Ragnarsson (Figlio di Ragnar)

Nella serie, Björn Ragnarsson (Figlio di Ragnar), o Björn Ironside (Fianco di Ferro), é appunto il figlio di Laghertha e del re di tutti i Norreni Ragnar Lothbrok. Ad ogni modo, nella storia originale, Björn non é figlio della Schieldmaiden bensì di Aslaug ( figlia di Sigfrido e Brunilde e terza moglie di Ragnar). Fianco di Ferro é un re svedese semi-leggendario e viene indicato come uno dei capostipiti della casata di Munsö. Come nella serie, Björn é estremamente conosciuto per essere stato uno dei primi Vichinghi ad esplorare il Mar Mediterraneo. Ironside, infatti, ha saccheggiato Gibilterra e altre città della penisola Iberica. Successivamente Björn é arrivato sulle coste italiane occupando Pisa.

A causa di un equivoco, pare che Björn sia stato convinto che la città di Luna fosse Roma. Attaccando il centro abitato, il guerriero vichingo si é reso conto che le mura risultavano inespugnabili. Ironside, allora, fingendosi morto, é riuscito ad entrare nella città in una bara. Vi ricorda qualcosa? Eh sì, questo evento storico ha ispirato la scena in cui Ragnar ha attaccato la città di Parigi. Ad ogni modo, sulla strada per ritornare in Scandinavia, Björn é stato attaccato dai pirati saraceni. Nonostante la perdita di 40 navi, Fianco di Ferro é tornato sano e salvo in patria dove é morto da uomo ricco.

Aslaug

Come menzionato prima, Aslaug é la figlia di Sigurd lo sterminatore di draghi e di Brunilde. Dopo la morte dei genitori, Aslaug viene cresciuta da suo nonno Heimer. Per proteggere Aslaug, Heimer decide di costruire una grande arpa per nascondere la bambina. Heimer viaggia come un povero suonatore d’arpa portando con sé la propria nipotina. All’arrivo in Norvegia i due vengono ospitati da una coppia di contadini che uccidono Heimer e rapiscono Aslaug.

Per non farsi scoprire, i due contadini nascondono le fattezze tipicamente nobili della bambina ricoprendola di catrame e vestendola con un lungo cappuccio. Avendo ormai l’aspetto di un corvo, la fanciulla viene rinominata Kraka (che significa appunto corvo). Come nella serie, Aslaug viene notata dagli uomini di Ragnar mentre é intenta a fare un bagno. I soldati si distraggono e vengono meno ai loro compiti. Quando Ragnar chiede spiegazioni gli uomini portano la giovane ragazza al cospetto del re che si innamora perdutamente di lei. Aslaug e Ragnar concepiscono 5 figli: Björn, Ivar, Hvitserk, Ubba e Sigurd Serpente nell’occhio.

Ragnar Lothbrok

Il personaggio principale delle prime 4 stagioni della serie, Ragnar Lothbrok, é una figura semi-leggendaria. Di fatto si pensa che le gesta attribuite a Ragnar potrebbero invece derivare da diversi personaggi storici che includono: Il re danese Horik I, l’ omonimo conte Ragnar Lodbrok (conosciuto come Reginherus), Il re danese Reginfrid, e Reghnall citato negli Annali irlandesi. Il termine Lothbrok può essere considerato più come un nomignolo che come un vero e proprio cognome. Di fatti, Il significato di questo sostantivo vorrebbe dire “Calzoni Villosi”.

Come già menzionato prima, Ragnar ha avuto tre mogli con cui ha concepito svariati figli i quali hanno fondato diverse dinastie. Inoltre, ci sono varie ipotesi sulla morte di Ragnar. La prima ipotesi più gettonata sostiene che Ragnar sia morto di una malattia simile alla dissenteria dopo il sacco di Parigi. La seconda, invece, sostiene che Ragnar sia stato ucciso dal re anglosassone Ella che l’ha gettato in una fossa piena di serpenti. La seconda storia é stata ripresa nella serie durante la quarta stagione.

Ivar Ragnarsson (Figlio di Ragnar)

Come nella serie, Ivar Ragnarsson o Ivar the Boneless ( il Disossato o il Senz’ossa ) é uno dei figli di Ragnar e Aslaug. Contrariamente a quanto si vede nel telefilm, Ivar é il primogenito della coppia. L’origine dei nomignoli Senz’ossa e Disossato non é chiara. Un’ipotesi sostiene che Ivar sia impotente mentre un’altra dichiara che egli possa soffrire di una forma di osteogenesi imperfetta.

Effettivamente, le saghe raccontano che Aslaug avrebbe avvertito Ragnar di aspettare 3 giorni prima di consumare il loro matrimonio. Non ascoltando l’ammonimento degli dei, i due avrebbero generato il figlio considerato mostruoso. Nonostante la possibile malformazione, Ivar é conosciuto come il più spietato, intelligente e famoso tra i figli del leggendario re. Di fatto, si dice che il Disossato sia diventato re di tutti i Norreni in Irlanda e Gran Bretagna.

Sigurd Serpente nell’occhio

Sigurd é uno dei fratelli di Ivar e Björn. Questo figlio di Ragnar viene chiamato Serpente nell’occhio o Snake-in-the-Eye proprio per un segno a forma di Ouroboros ( un serpente che si morde la coda) nel proprio occhio. Tale caratteristica era stata profetizzata da sua madre Aslaug durante la gravidanza.

Contrariamente a quanto mostra la serie, Sigurd non muore per mano del fratello Ivar. Infatti, dopo la vendetta del padre, Serpente nell’Occhio sposa la figlia del re Ella, Heluna, concependo due figli. Secondo le saghe, Snake-in-the-Eye muore durante la battaglia a Leuven nell’ 891 ( dopo la morte del fratello Ivar nell’873).