Film al Cinema Dicembre 2017: i titoli più attesi in sala

Ecco tutti i titoli più interessanti ed attesi del mese di dicembre 2017 al cinema. Per passare un Natale con un bel film, ci sarà l’imbarazzo della scelta

Film in uscita il 6 dicembre

SUBURBICON: Un film di George Clooney con Matt Damon e Julian Moore, scritto dai fratelli Cohen. La storia racconta della famiglia di Gardner Lodge che vive in una tranquilla e ridente località chiamata Suburbicon. La pace cessa quando nella villetta accanto si stabilisce una famiglia di colore. Tutti si adoperano per mandare via i nuovi arrivati.

L’INSULTO: Del regista Ziad Doueiri, una storia ambientata nella Beirut di oggi, dove un banale battibecco diventa immediatamente qualcosa di molto grande. A far partire la storia è infatti il litigio tra Yesser, profugo palestinese e capo cantiere e Toni, un meccanico militante della destra cattolica.

Il PREMIO: Una commedia firmata da Alessandro Gassman che parla di una famiglia e di un lungo viaggio da Roma a Stoccolma. Nel cast troviamo Gigi Proietti, Anna Foglietta, Alessandro Gassman e Rocco Papaleo.

BAD MOMS 2: Una commedia girl power con ambientazione natalizia. Protagoniste della pellicola un gruppo di madri alle prese con il periodo del Natale.

THE WICKED GIFT: Un horror italiano di Roberto D’Antona con protagonista una giovane donna che soffre di insonnia e ha difficoltà a dormire. Grazie all’aiuto di una medium riuscirà a capire il motivo del suo problema e ad affrontarlo.

Film in uscita il 7 dicembre

THE VOID – IL VUOTO: Un film di Jeremy Gillespie e Steven Kostanski che ha come protagonista il poliziotto Danny Carter che scopre di trovarsi in un mondo infernale. Un incubo che sembra non avere fine.

FREE FIRE: Ambientato nella Boston degli anni ’70 i protagonisti sono due membri dell’IRA, Chris e Frank impegnati in una sanguinaria missione. Devono incontrare dei contrabandieri per una questione di armi. Un film diretto da Ben Wheatley, con Enzo Cilenti, Sam Riley, Michael Smiley.

Film in uscita il 10 dicembre

OH VITA! MAKING AN ALBUM: Un documentario che racconta tutta la lavorazione dell’ultimo album di Jovanotti “Oh Vita!”. Un album importante che segna un grande traguardo per l’artista, affiancato dal guru della musica per eccellenza Rick Rubin.

Film in uscita il 13 dicembre

STAR WARS: EPISODIO VIII – GLI ULTIMI JEDI: Il titolo più atteso del mese è di sicuro il nuovo capitolo della saga di Star Wars. In questa nuova avventura le vicende seguono quanto successo nel capitolo precedente “Star Wars- Il risveglio della Forza”. Nel cast troviamo i nomi di Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Andy Serkis, Lupita Nyong’o.

LA RUOTA DELLE MERAVIGLIE: Altro titolo molto atteso è quello del film di Woody Allen. Ambientato nella New York degli anni ’50, la storia parla di quattro vite, quattro esistenze che s’incrociano sullo sfondo di un parco divertimenti. Grande protagonista sarà Kate Winslet. Da non perdere!

Film in uscita il 14 dicembre

NATALE DA CHEF: Un cinepanettone in piena regola, quello diretto da Neri Parenti con protagonista Massimo Boldi. La vicenda racconta di un gruppo di catering. La solita commedia leggera natalizia.

POVERI MA RICCHISSIMI: Altra commedia, continuazione del precedente “Poveri ma ricchi” dove ritroveremo di nuovo la famiglia Tucci, Sempre più ricchi ma cafoni e poco eleganti, i componenti della famiglia Tucci ora hanno una nuova passione: la politica. Un film diretto da Fausto Brizzi con Christian De Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone, Bebo Storti, Lodovica Comello, Anna Mazzamauro, Tess Masazza, Giulio Bartolomei.

Film in uscita il 21 dicembre

DICKENS – L’UOMO CHE INVENTO’ IL NATALE: Un film biografico che racconta un pezzo di vita dello scrittore Charles Dickens. In un momento difficile della sue esistenza, Dickens riuscirà a riscattarsi, come gran parte dei suoi più grandi personaggi.

WONDER: Un film drammatico che racconta una storia molto toccante. Un bambino, affetto da una malattia che gli ha creato una grave malformazione sul viso, fatica ad ambientarsi nella sua scuola. Una storia che parla di diversità e di incontro.

FERDINAND: Per i più piccoli, ecco il film di animazione più atteso. La storia di un toro dall’animo sensibile che si rifiuta di partecipare alle terribili corride. Una storia che vi scioglierà il cuore.

Film in uscita il 28 dicembre

COCO: Una nuova storia targata Pixar ci porterà fino in Messico. Il protagonista è il giovane Miguel che insegue il sogno di diventare musicista. La sua famiglia però non lo sostiene in questo sogno, vedendo nella musica una sorta di maledizione. Miguel così si ritroverà ad affrontare un’avventura nella Terra dei Morti dove ritroverà sua nonna e tanti amici che lo aiuteranno.

NAPOLI VELATA: il nuovo film di Ferzan Ozpetek con Giovanna Mezzogiorno e Alessandro Borghi è ambientato in una Napoli misteriosa e sensuale. Una storia d’amore improvvisa e di un misterioso delitto.