In bocca al lupo Nadia Toffa: il web prega per la conduttrice delle Iene

Nella giornata di oggi – 2 dicembre 2017 – l’inviata e conduttrice del programma televisivo Le Iene ha accusato un malore mentre si trovava nella hall di un albergo situato nel centro di Trieste. Non è ancora chiaro se Nadia Toffa si sia sentita male nella sua stanza d’albergo o nella hall dell’hotel, ma è stata trasportata d’urgenza presso l’ospedale Cattinara a Trieste. Viste le gravi condizioni, i medici hanno deciso per il trasferimento della paziente al San Raffaele di Milano. Trasferimento ritardato di qualche ora causa maltempo.

Le condizioni appaiono stazionarie e per ora non si conosce la causa di questo malore. Alcune fonti affermano che si tratta di una patologia cerebrale. Vi terremo informati sulla vicenda, sperando di rilasciare buone notizie sulle condizioni della Toffa.

Nadia Toffa è nata a Brescia e da 8 anni fa parte della squadra Le Iene, prima come inviata e ora anche come conduttrice televisiva.

La pagina ufficiale Facebook dello show Mediaset ha voluto inviare un messaggio sulle condizioni di Nadia Toffa:

“La nostra Nadia non è stata bene. Ci stiamo tutti prendendo cura di lei. Vi terremo informati”.

Sul web non sono mancati i messaggi di affetto. Purtroppo alcune persone hanno augurato addirittura la morte all’inviata, forse per via di inchieste passate condotte dalla Toffa. Qui sotto vi riportiamo alcuni tweet:

Tieni duro piccola iena, questa Italia ha bisogno delle tue inchieste coraggiose e della tua energia! Chi ama l’informazione libera oggi fa il tifo per te! Forza #NadiaToffa pic.twitter.com/aweYJhVajE — Giorgio La Porta (@Giorgiolaporta) 2 dicembre 2017

Riuscite a far ironia su una cosa gravissima successa a una ragazza giovane. Non è #blackhumor , non è ironia, è che siete una massa di imbecilli a cui andrebbe tolta la possibilità di stare sul web. #NadiaToffa — Elisa D’Ospina (@ElisaDospina) 2 dicembre 2017

Forza @NadiaToffa! Ti aspettiamo più forte di prima! #NadiaToffa — FrancescoFacchinetti (@frafacchinetti) 2 dicembre 2017

Tu che sei una forza della natura, combatti @NadiaToffa siamo tutti con te!!!! #NadiaToffa #LeIene — Ivan Zaytsev (@1v4n0t7o) 2 dicembre 2017

La nostra roccia @NadiaToffa ha una forza straordinaria, e noi siamo tutti con lei! #forzanadia #NadiaToffa https://t.co/h7p3qdzAdi — Dino Giarrusso (@DinoGiarrusso) 2 dicembre 2017

Buona guarigione cara Nadia… torna presto!