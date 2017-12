Scopri 8 ricette di dolci da cucinare a Natale per stupire i tuoi parenti

I dolci di Natale giocano un ruolo fondamentale durante le feste, perciò ogni regione ha le sue ricette tipiche anche in questa occasione e variano in tipi, gusti, forme e colori.

Oggi ti proponiamo delle deliziose ricette che ti faranno divertire in cucina in queste festività natalizie e che i tuoi parenti non vedranno l’ora di assaggiare.

Tortine di panettone alle mele

Un guscio di panettone, un ripieno di mele con rum e uvetta e una copertura di cioccolato, beh che chiedere di più 😉

E se avete del gelato in casa aggiungetelo al centro del piatto, la composizione diventa ulteriormente golosa e bella da portare in tavola.

Dosi per 6 tortine

300 gr di panettone

2 mele

25 gr di burro

2 cucchiai di zucchero di canna

40 gr di uvetta

rum

cannella

cioccolato fondente

gelato

In una padella mettete il burro e lo zucchero e fatelo sciogliere sul fuoco.

Tagliate a cubetti le mele e rimuovete i semini. Intanto lasciate ammorbidire l’uvetta nel rum. Trasferite quindi le mele in padella e dopo qualche minuto anche l’uvetta (senza acqua) e la cannella.

Bagnatele il tutto con un po’ di rum e fate sfumare. Tagliate le fette di panettone e stendetele con il mattarello. Imburrate lo stampo e foderatelo con il panettone appena steso.

Versate all’interno quindi il composto di frutta e ricoprite con altri pezzi di panettone.

Infornate a 180 °C per 10 minuti circa.

Servite le vostre tortine di panettone alle mele con un po’ di cioccolato fuso ed una pallina di cioccolato.

Brioche alla cannella

I candy cane, come sapete, sono uno dei simboli natalizi americani più conosciuti al mondo. Sembrerebbe che il primo bastoncino di zucchero uncinato sia apparso quando un emigrato di origini tedesche-svedesi appese su un albero di Natale uno di questi dolcetti. Era addirittura il 1847! Per questo motivo nella settimana di Natale, mai dolcetto poteva essere più azzeccato.

Dosi per 4 candy cannella

300 gr di pasta brioche

80 gr di burro

80 gr di zucchero

1 cucchiaio di cannella

Per decorare:

50 gr di zucchero a velo

1 cucchiaio di acqua

ciliegie candite

Preparate la pasta brioche seguendo la vostra ricetta preferita.

Stendete la pasta brioche su una spianatoia infarinata dando una forma rettangolare. Spalmate quindi il burro ammorbidito su tutta la superficie della pasta.

Ricoprite con lo zucchero e poi con la cannella.

Tagliate l’impasto in 8 striscioline. Sovrapponetele a due a due. Attorcigliate ogni strisciolina su se stessa.

Trasferite quindi su una teglia rivestita di carta forno dando al dolce la tipica forma uncinata.

Cuocete le brioche a 180 °C per 20 minuti. Preparate la glassa all’acqua mettendo in una ciotola lo zucchero a velo e l’acqua calda. Una volta cotti i candy cane decorateli con la glassa ottenuta facendola colare sulle brioche. Aggiungete quindi le ciliegie candite.

Le vostre brioche candy cane alla cannella sono pronte per essere portate in tavola.

Tartufi di pandoro

I tartufi di pandoro sono un’altra idea golosissima per trasformare gli avanzi del dolce natalizio in un dolcetto completamente nuovo, e ovviamente buonissimo!

Dosi per 20 tartufini

200 gr di pandoro

100 gr di cioccolato bianco

1 tazzina di caffè

150 gr di cioccolato fondente

granella di pistacchi

granella di nocciole

farina di cocco

Sbriciolate il pandoro e mettetelo in una ciotola. Aggiungete il cioccolato bianco fuso e il caffè. Amalgamate fino ad ottenere un composto compatto.

Prelevate dei pezzetti di composto e formate le palline con le mani, all’incirca delle dimensioni di una noce. Posizionateli su un piatto foderato di carta forno.

Sciogliete il cioccolato fondente a bagnomaria o nel microonde.

Immergete i tartufini nel cioccolato fuso, ricoprendoli completamente, e poggiateli man mano su un piatto ricoperto di carta forno.

Cospargeteli di granella di frutta secca o altro a scelta.

Lasciate solidificare completamente il cioccolato prima di servire i tartufi di pandoro.

Torta dei Re Magi

La torta dei re magi o Roscon de Reyes è una ciambella dolce tipica della tradizione Spagnola, preparata per il 6 Gennaio, “el dia de los Reyes” (il giorno dei Re Magi appunto). Si tratta di una torta ricca e golosa decorata con frutta secca e canditi al cui interno di solito si nasconde una piccola sorpresa che porterà fortuna a chi la troverà nella sua fetta.

Ingredienti per uno stampo da 28 cm:

500 gr di farina 00

15 gr di lievito di birra

100 gr di burro

120 gr di zucchero

180 ml di latte

3 di uova

1 cucchiaino di miele

1 buccia di limone grattugiata

1 buccia di arancia grattugiata per decorare

1 albume

granella di zucchero

ciliegie candite

mandorle a lamelle

Mettete la farina a fontana in una ciotola, fate un buco al centro e metteteci il lievito spezzettato e metà del latte appena intiepidito, sciogliete il lievito. Iniziate a impastare.

In un’altra ciotola mettete il burro sciolto, il latte restante, le uova e lo zucchero e amalgamate.

Aggiungete il composto di uova nella ciotola con la farina. Iniziate a impastare, poi aggiungete miele e aromi e impastate fino ad ottenere un composto omogeneo.

Coprite con pellicola e lasciate lievitare nel forno spento per circa 2 ore o fino al raddoppio.

Fate un buco al centro con le mani, allargatelo e mettete l’impasto in uno stampo a ciambella ben imburrato.

Lasciate crescere per almeno 1 ora o fino al raddoppio.

Spennellate delicatamente con un albume, quindi decoratela con un motivo a spicchi, alternando mandorle e granella di zucchero, separandole con le ciliegie.

Cuocete per circa 30 minuti in forno ventilato preriscaldato a 180°C.

Lasciate intiepidire prima di sformare e servire la vostra torta dei Re Magi.

Rotolo Red Velvet

Il contrasto tra il rosso della pasta biscotto e il bianco della farcia e soprattutto della nevicata di zucchero a velo che lo ricopre fa subito Natale!

Ingredienti per 8 persone:

5 di uova

110 gr di zucchero

100 gr di farina 00

1 cucchiaio di cacao amaro

1 cucchiaino di lievito per dolci

1 cucchiaino di essenza di vaniglia

1 cucchiaino di colorante alimentare rosso

50 gr di burro

Ingredienti per la farcitura:

200 ml di panna per dolci

250 gr di mascarpone

50 gr di zucchero a velo

1 cucchiaino di essenza di vaniglia

zucchero

zucchero a velo

Setacciate la farina, il lievito e il cacao in polvere in una ciotola. A parte, montate le uova con lo zucchero semolato per almeno 10 minuti: dovranno triplicare di volume. Unite il colorante al composto di uova e continuate a montare.

Poi unite anche il mix di farina e cacao. Infine aggiungete il burro fuso e la vaniglia.

Versate l’impasto nella teglia del forno (la mia è 36×27 cm) foderata con carta forno e livellate bene con una spatola.

Cuocete in forno ventilato preriscaldato a 180°C per 10-15 minuti: fate la prova stuzzicadenti al centro della teglia: se esce pulito è pronta!

Estraete la teglia dal forno e capovolgete subito su carta da forno cosparsa di zucchero semolato.

Rimuovete la carta (quella usata per la cottura) dalla parte superiore della torta. Aiutandovi con la carta forno (quella nuova) e partendo da uno dei bordi più corti, arrotolate delicatamente la pasta biscotto.

Lasciate raffreddare completamente.

Nel frattempo preparate la crema al mascarpone: montate la panna con lo zucchero a velo, poi aggiungere la vaniglia ed il mascarpone e amalgamare delicatamente fino ad avere una crema densa ed omogenea.

Aprite delicatamente il rotolo, facendo attenzione a non romperlo, e farcitela con la crema al mascarpone.

Arrotolate delicatamente e conservate in frigo per almeno 30 minuti. Tagliate via i bordi più esterni per pareggiare, poi spolverizzate con zucchero a velo, decorate a piacere e servite.

Pandoro farcito

Il pandoro farcito è un’idea più che una ricetta vera e propria, se avete organizzato una tombolata con gli amici o avete ospiti all’improvviso, potete preparare una qualsiasi crema e arricchire un semplice pandoro, che di sicuro avrete in casa in questi giorni di festa,così da portare in tavola un dolce più particolare.

Ingredienti per 8 persone:

1 pandoro

400 gr di mascarpone

125 gr di zucchero a velo

1 cucchiaino di essenza di vaniglia

1 tazzina di caffè

200 ml di panna da montare

zucchero a velo

ciliegie candite

Preparate la crema al mascarpone montando quest’ultimo con lo zucchero a velo Aggiungete il caffè e montate fino ad ottenere una crema liscia. Poi incorporate la panna precedentemente montata.

Tagliate il pandoro a fette orizzontali spesse circa un paio di dita.

Mettete la fetta più grande su un piatto da portata e farcitela con uno strato di crema.

Poggiar ora un altro strato di pandoro mettendo le punte sfalsate.

Continuate in questo modo farcendo ogni strato con la crema al mascarpone e sovrapponendo le fette di pandoro sfalsate. Spolverizzate il pandoro farcito con lo zucchero a velo.

Guarnite con ciuffetti di crema rimasta e pezzetti di ciliegia candita.

Riponete il pandoro farcito in frigo per un’ora prima di servirlo

Cornucopia di struffoli

La cornucopia di struffoli e’ una ricetta tipica delle mie parti, a natale servire gli struffoli nella cornucopia e’ simbolo di buon auspicio ed è proprio per questo che quest’anno ho deciso di prepararla per la mia famiglia.

In un pentolino dal fondo spesso mettete lo zucchero e il succo di limone. Fate cuocere mescolando fino a che lo zucchero si sciolga, ci vorranno circa 15 minuti. Nel frattempo tritate grossolanamente le nocciole.

Quando il caramello avrà raggiunto un colore ambrato, aggiungete le nocciole tritate.

Spegnete la fiamma e mescolate fino a far legare il tutto.

Versate il composto ottenuto su un piano ricoperto da un foglio di carta.

Ricoprite con un altro strato di carta forno e stendete con un mattarello. Avvolgete il croccante intorno ad un cono di cartoncino che avrete preparato in precedenza

Aspettate che si raffreddi, poi eliminate il cono di carta. Ed ecco qui la cornucopia.

Riempitela con gli struffoli, decorate con confettini e canditi

Ed ecco la Cornucopia di struffoli di buon augurio

Brownies alberelli di Natale

I brownies a forma di albero di Natale sono il primo dolce in Christmas Edition che ho realizzato quest’anno, ma l’ultimo ad essere pubblicata prima di Natale. Si tratta di un impasto classico al cioccolato che viene tagliato a forma triangolare e decorato come a voler sembrare un alberello.

Ingredienti per 16 alberelli:

270 gr di cioccolato fondente

160 gr di burro

270 gr di zucchero di canna

3 di uova

1 pizzico di sale

180 gr di farina

180 gr di noci

100 gr di formaggio philadelphia

25 gr di zucchero a velo

colorante alimentare verde

farina confettini

Fate sciogliere il burro e il cioccolato in una casseruola. Una volta fuso, togliete il pentolino dal fuoco e versate il composto in una ciotola.

Aggiungete lo zucchero ed il sale e mescolate.

Unite le uova una alla volta aspettando che sia stato assorbito il precedente uovo, prima di aggiungere il successivo.

Aggiungete poi la farina e mescolate fino ad ottenere un composto omogeneo.

In ultimo aggiungete le noci spezzettate.

Versate il composto in una teglia da 32×24 cm rivestita di carta forno.

Poi cuocete i brownies in forno ventilato già caldo, a 200°C, per circa 20 minuti.

Sfornate e lasciate raffreddare.

Nel frattempo preparate la glassa al formaggio mescolando il philadelphia con lo zucchero a velo ed il colorante alimentare verde.

Togliete i brownies dalla teglia e ritagliate formando dei triangoli.

Infilate nella base di ogni triangolo un bastoncino di caramella colorato o uno stecco di legno, poi decorate con la glassa al formaggio e zuccherini.