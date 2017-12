Torino Atalanta: 1 – 1 | Migliore e Peggiore con le parole a caldo degli allenatori

Tra Torino e Atalanta non va via la “pareggite”

L’unica gara in programma nel sabato calcistico della serie A, tra Torino e Atalanta, termina con il punteggio di 1-1. In una fredda serata torinese, condizionata da una copiosa nevicata avvenuta nelle prime ore del giorno, nessuna delle due squadre riesce ad interrompere la lunga striscia di pareggi che le attanaglia. I granata, ieri sera in una inedita divisa verde per onorare le vittime della tragedia aerea della Chapecoense, accaduta circa un anno fa nei cieli della Colombia, inanellano il quarto pareggio consecutivo in campionato, il secondo di fila al “Grande Torino”. Complessivamente sono ben otto le gare terminate in parità su quindici partite disputate, un numero piuttosto elevato, su cui Mihajlovic scherza, ammirando il tutto con la logica del bicchiere mezzo pieno, indicando tali pareggi come possibili sconfitte sventate.

L’Atalanta, invece, prosegue il suo cammino double face, ossia spietata e inarrestabile in Europa League, mentre in campionato lascia più di qualcosa per strada. Gli orobici centrano il secondo pareggio nelle ultime quattro gare disputate, mentre complessivamente sono ben cinque le volte in cui il segno “X” esce sulla ruota di Bergamo. A seguito di questo risultato, entrambe le squadre stazionano a metà classifica con venti punti all’attivo.

Riavvolgendo il nastro del match la prima chance è per i padroni di casa attraverso una punizione di Ljajic che non inquadra lo specchio della porta per una questione di centimetri. A seguire è nuovamente il Toro a rendersi pericoloso con uno spunto sempre del numero dieci serbo che innesca Obi, ma la sua conclusione indirizzata in porta viene neutralizzarla da Berisha. Gli orobici, invece, si fanno vedere dalle parti di Sirigu con il “papu” Gomez autore di un fendente dalla distanza intercettato dall’estremo difensore avversario. Al 45’ si sblocca il match: cross dalla bandierina di Ljajic e N’Koulou, di testa, insacca in rete. Primo centro in serie A per il difensore camerunense proveniente dal Lione.

Durante l’intervallo, Gasperini effettua un cambio, togliendo dal rettangolo verde Kurtic per far spazio a Ilicic. In effetti i bergamaschi mostrano maggior pericolosità ed efficacia in avanti, al punto da trovare il goal del pareggio al 54’ attraverso un’azione ben manovrata avviata da Toloi, con Petagna che effettua un assist al bacio, indirizzato all’interno dell’area, proprio per il numero settantadue sloveno che a tu per tu con Sirigu non sbaglia. Per l’ex viola si tratta del terzo centro in questo campionato. A seguire sono ancora gli orobici a pigiare il piede sull’acceleratore con Petagna che scodella un cross a centro area per Ilicic che sfiora di testa ma la sfera termina di pochi centimetri a lato. Qualche minuto più tardi sono sempre gli ospiti a flirtare con il raddoppio con un tiro dall’interno dell’area di Petagna, intercettato da Sirigu. La banda di Mihajlovic si fa vedere dalle parti di Berisha, solo nel finale, con una conclusione del neo entrato Boyè che non mette i brividi.

Al termine del match, queste le dichiarazioni principali rilasciate dal tecnico granata Sinisa Mihajlovic: “Credo che il risultato sia giusto, abbiamo giocato per vincere sia noi che loro. Nel primo tempo non abbiamo concesso nulla e abbiamo trovato il vantaggio. Ilicic ci ha messo in difficoltà, hanno pareggiato con merito. E’ stata una partita aperta, potevamo vincere noi, ma anche loro. E’un pari che non ci soddisfa, volevamo vincere, anche se non è da buttar via. Teniamo duro, sapevamo che sarebbe stata una gara difficile, abbiamo provato a vincere ma non ci siamo riusciti. Dobbiamo allenarci e fare le cose che sappiamo fare, alla lunga possiamo uscire”.

Questo, invece, il pensiero di Gian Piero Gasperini a margine di un pareggio che ha visto la sua Atalanta soffrire nella prima frazione di gioco, per poi riscattarsi nella ripresa, grazie soprattutto all’inserimento in campo di Josip Ilicic: “Abbiamo giocato un primo tempo orribile. Il secondo tempo è stato molto meglio. Se non vinciamo questa gara, diventa difficile pensare di vincere le altre. Il campo era ghiacciato, era freddo. Era un campo ideale per giocare palla al piede perché velocizzava il gioco. Nel primo tempo non riuscivamo nei fondamentali, non ci venivamo tre passaggi di fila. L’intervallo ci è servito per risistemare le idee. Ilicic ha cambiato la partita? Il talento dello sloveno è conosciuto. Non l’ho messo subito perché bisogna conoscerlo meglio dal punto di vista fisico, ma non era il caso di schierarlo dall’inizio. Petagna ha disputato un’ottima gara ma nel finale avevo bisogno di forze fresche e quindi ho messo Cornelius. L’Europa League toglie ma da anche tanto, io credo sia meglio giocarle perché in caso di vittorie ti danno entusiasmo”.

Migliore del match- Ilicic: Entra ad inizio ripresa e dona la scossa all’Atalanta. Autore del goal del pareggio, sfiora poco dopo il bis. Provvidenziale.

Peggiore del match- Belotti: Il “gallo” stenta a tornare quello visto all’opera una stagione fa. Dopo l’infortunio al ginocchio ha timbrato una sola volta il cartellino, in occasione del match di Coppa Italia contro il Carpi. “Chi l’ha visto?”.