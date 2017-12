Benevento Milan: 2 -2 | Il Milan entra nei record… in negativo

Brignoli ferma il Milan e regala il primo punto al Benevento

La gara andata in scena ,ad ora di pranzo, al Ciro Vigorito passerà alla storia come il match in cui il Benevento sia riuscito a conquistare il primo punto in serie A grazie al goal, realizzato al 95’, dal proprio portiere Brignoli. Benevento-Milan è stato tutto questo, un 2-2 per nulla affatto banale e con molti spunti d’interesse.

Certamente Gennaro Gattuso avrebbe preferito un debutto migliore sulla panchina rossonera, ma le “Streghe” hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo, provando fino all’ultimo ad acciuffare un pareggio che avrebbe avuto il sapore di miracolo. Ciò si è materializzato grazie ad un colpo di testa di Alberto Brignoli, portiere di proprietà della Juventus, classe 1991, che all’ultimo affondo si è fatto trovare pronto in area, spedendo la sfera al di là della linea di porta. L’estremo difensore dei sanniti va ad aggiungersi ad una cerchia ristretta di numeri uno in grado di timbrare il cartellino in A. Prima di lui riuscirono in quest’impresa straordinaria: Michelangelo Rampulla, nel 1992, in occasione di un’ Atalanta-Cremonese e Massimiliano Taibi, nel 2000, in un Reggina-Udinese.

Il Benevento, inoltre, spazza via lo zero dalla casella dei punti conquistati, mentre il “diavolo” centra il suo secondo pareggio consecutivo in campionato, issandosi a quota ventuno, all’ottavo posto. La squadra guidata da Gattuso ha evidenziato tutti i problemi di tenuta manifestati nella recente gestione Montella. Per il tecnico calabrese ci vorrà ancora del tempo per far assimilare il suo credo tattico e tanto lavoro all’orizzonte al fine di dare nuovo impulso ad una compagine che non appare affatto al meglio né dal punto di vista fisico né tantomeno da quello mentale.

La gara del Vigorito si sblocca al 38’ quando Kessiè scodella un pallone a centro area dove svetta di testa Kalinic, ma il suo tentativo di andare a segno viene murato sia da Brignoli che da Djimsiti, con quest’ultimo posizionato sulla linea di porta, ma entrambi non possono far nulla sul tap-in, sempre di testa, effettuato da Bonaventura. Per il numero cinque rossonero primo goal in questo campionato, dopo che l’ultimo fosse stato siglato nel gennaio scorso. Nella ripresa, però, i giallorossi non demordono e al 50’ agguantano il pari: Letizia esplode un bolide dalla distanza respinto da Donnarumma, il quale non può nulla sulla ribattuta ravvicinata di Puscas. Anche per il giovane attaccante romeno, cresciuto nelle giovanili dell’Inter, si tratta del primo goal in questo torneo. Trascorrono appena sette minuti e al 57’ dagli sviluppi di un corner erroneamente assegnato agli ospiti, Bonaventura approfitta di una respinta da parte di Brignoli per coordinarsi e scodellare al centro dell’area un cross per Kalinic che di testa non sbaglia. Per l’attaccante croato, che non timbrava il cartellino dallo scorso 25 ottobre, è il quarto centro in campionato. Al 75’gli ospiti restano in inferiorità numerica a seguito dell’espulsione di Romagnoli, per doppia ammonizione, dopo un’entrata fallosa, sulla trequarti, ai danni di Letizia. Il Milan soffre tale perdita, ritraendo il proprio raggio d’azione, sino a quando, al 95’, all’ultimo affondo disperato dei campani, Cataldi dagli sviluppi di un calcio di punizione dalla sinistra, serve un pallone invitante per Brignoli, che di testa non lascia scampo al suo collega Donnarumma.

Gioia irrefrenabile per l’estremo difensore dei sanniti, per i suoi compagni di squadra, per il tecnico e per tutti i tifosi presenti allo stadio che hanno assistito ad un match dall’epilogo miracoloso ed inatteso. Il Benevento conquista il suo primo punto in A grazie alla rete decisiva siglata dal suo portiere, assoluto eroe di giornata.

Ai microfoni dei giornalisti, queste le valutazioni espresse da un Gennaro Gattuso piuttosto rabbuiato: “Sicuramente brucia, fa male. Sarebbe stato meglio prendere una coltellata. Fa male prendere goal così, abbiamo sofferto gli ultimi 15 minuti ma abbiamo preso un goal beffa. Non me lo sarei mai aspettato un goal dal portiere al 94esimo minuto. Io devo solo ringraziare questi ragazzi per come hanno lavorato e per lo spirito messo in campo, potevamo fare meglio ma io ho visto giocatori che si sono sacrificati. Dobbiamo migliorare sulla mentalità, sull’aspetto fisico. Come stiamo facendo adesso non basta. Dobbiamo ripartire dallo spirito che ho visto, dall’impegno che ci mettono, sembra che sia una squadra in cui ognuno va per gli affari suoi, ma siamo uniti. Siamo il Milan, dobbiamo fare qualcosa in più e portare le partite a casa. Così non basta”.

De Zerbi, invece, applaude la performance dei suoi ragazzi, determinati nel crederci sino all’ultimo istante: “Conosco bene la sensazione di un goal preso alla fine, dopo Cagliari e Sassuolo. Abbiamo esultato forse troppo, ma di certo dopo tutte queste partite ci voleva, anche perché ne abbiamo perse troppe senza meritarlo e oggi era un punto meritatissimo. Tutti guardano solo il risultato, sono stufo di andare in giro giocando bene, facendo partite dignitose senza prendere punti. Ma sono orgoglioso di un gruppo che sta dando tutto. Il goal del portiere deve essere la spinta. Abbiamo tutti record negativi, questo deve essere da stimolo. Dobbiamo cercare dignità, nelle ultime partite lo abbiamo fatto”.

Migliore del match- Brignoli: Entra nella storia non solo in quanto autore di un goal nelle vesti di portiere, bensì come match winner nella gara che ha regalato il primo punto al Benevento. Miracoloso.

Peggiore del match- Romagnoli: Commette un fallo a metà campo che lascia in inferiorità numerica la sua squadra. Sventurato.