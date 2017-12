Concerto di Capodanno a Bari con Marco Mengoni

Con un indovinello degno dei migliori quiz televisivi, il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha comunicato ai suoi concittadini il nome dell’artista che canterà per il concerto di Capodanno: Marco Mengoni.

«Chi suonerà quest’anno con Radionorba sul palco del concertone di fine anno? Abbiamo voluto un artista pronto a correre. Uno che pensi all’essenziale. Insomma, volevamo un guerriero. Che ne pensate?».

In realtà, l’indovinello non era poi così difficile, visto che per comunicare la scelta del cantante, il sindaco ha utilizzato i titoli di tre brani famosissimi di Mengoni: “Pronto a correre”, “L’essenziale” e “Guerriero”.

E, naturalmente, lo staff del cantante ha confermato la notizia, attraverso un post sulla pagina ufficiale di Mengoni:

«Pronti per rispettare le buone abitudini? Marco e la sua band vi aspettano in Piazza della Prefettura a Bari, il 31 dicembre, per il Concerto di Capodanno di Radionorba».

Come ha poi aggiunto il sindaco, Bari sarà una delle piazze più importanti d’Italia, visto che il concerto di Marco Mengoni attirerà persone da tutto il Paese, visto il grande seguito dell’artista. Lo spettacolo inizierà alle 23 e andrà avanti fino all’inizio del nuovo anno. Sarà possibile, per chi non riuscisse a raggiungere la piazza, anche ascoltare il concerto in diretta radio o guardarlo in tv.

Non è la prima volta che il sindaco di Bari utilizza questo metodo per comunicare il nome del protagonista della notte di San Silvestro, nel 2016 l’esibizione di Fedez, J-Ax e Rovazzi era stata anticipata da un rebus.