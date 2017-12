Il nuovo album di Francesca Michielin: “2640”

Francesca Michielin ha annunciato nuovi particolari sul suo prossimo lavoro discografico.

Dopo averne svelato la data di uscita (12 gennaio 2018), ora è arrivato il momento di sapere il titolo e di vedere la cover.

L’album si chiamerà “2640” e in copertina avrà Francesca, bellissima e sorridente.

L’annuncio del titolo è stato accompagnato da queste parole, pubblicate sui social da Francesca, insieme alla copertina del disco:

2640 si assaggia

2640 si piange

2640 si incazza

2640 si dice all’orecchio

2640 si viaggia

2640 si noleggia

2640 si tifa allo stadio

2640 non sta zitto. Mai

Francesca Michielin ha da poco pubblicato il nuovo singolo “Io non abito al mare”, guarda il video:

Ecco le date di Francesca Michielin per il Tour 2018:

16 Marzo Parma Campus Industry Anteprima

17 Marzo Milano Fabrique

23 Marzo Torino Concordia

24 Marzo Brescia Gran Teatro Morato

25 Marzo Bologna Estragon

27 Marzo Trento Audiorium S.Ta Chiara

28 Marzo Roncade(Tv) New Age

31 Marzo Catania Land La Nuova Dogana

5 Aprile Perugia After Life

7 Aprile Maglie (Le) Industrie Musicali

8 Aprile Modugno (Ba) New Demodè

12 Aprile Roma Teatro Quirinetta

14 Aprile Napoli Hart

15 Aprile Firenze Viper Theatre