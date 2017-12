Morta la madre di Elton John: l’annuncio straziante dell’artista

È stato lo stesso Elton John a dare il triste annuncio: sua madre è morta oggi all’età di 92 anni. I due si erano riconciliati da pochissimo tempo

L’annuncio straziante sul profilo Instagram di Elton John ha annunciato al mondo la morte di Sheila Farebrother, l’anziana madre di 92 anni. La donna aveva recentemente contratto un’infezione batterica su un volo aereo che l’aveva portata dal Regno Unito al Cile.

Per anni Elton e sua madre non avevano avuto buoni rapporti, per uno scontro legato al compagno dell’artista. Questo il triste messaggio condiviso dal cantante sul suo profilo Instagram ufficiale, con una foto che lo ritrae con sua madre.

So sad to say that my mother passed away this morning. I only saw her last Monday and I am in shock. Travel safe Mum. Thank-you for everything. I will miss you so much. Love, Elton Un post condiviso da Elton John (@eltonjohn) in data: 4 Dic 2017 alle ore 01:39 PST

È triste dire che mia madre è morta questa mattina. l’ho vista lunedì scorso e sono sotto choc. Buon viaggio mamma, grazie di tutto, mi mancherai, con amore, Elton

I contrasti tra Elton John e sua madre

Per diversi anni Elton e sua madre si erano allontanati, pare per un conflitto legato al compagno di lui, David Furnish. Nel 2007 lo stesso Elton aveva dichiarato di non odiare sua madre, ma di non volerla nella sua vita. Parole forti, che erano state confermate dalla donna qualche tempo dopo: “Mio figlio mi ha tagliato fuori dalla sua vita per sempre”.

Soltanto la malattia degli ultimi mesi li aveva fatti riavvicinare. Ne è stata prova anche il messaggio che Elton John aveva condiviso su Twitter il giorno della festa della mamma:

Cara mamma, buona festa della mamma! Sono così felice che siamo tornati in contatto

Ora la morte della donna ha lasciato un grande vuoto nel cuore dell’artista inglese, che si dichiara addolorato e sotto choc. Anche noi ci uniamo al suo dolore e alle sue preghiere, come tutti i suoi fan.