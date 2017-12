Pink rivela di non voler diventare un X Factor Judge

Il 3 dicembre, Pink si é esibita alla finale di X Factor UK. In attesa della sua performance strabiliante, la cantante ha rivelato la propria opinione sul programma dicendo che lei non si riuscirebbe mai né a fare la concorrente né a sedersi in tribuna tra i giudici.

Le dichiarazioni di Pink

In un’intervista con The Sun, la star ha affermato che la diplomazia non é sicuramente il suo forte. Dunque, non essendo in grado di dare critiche particolarmente costruttive, la cantante ha dichiarato che il ruolo di giudice di X Factor non fa per lei.

L’artista ha affermato che il lavoro di giudice per il famosissimo programma é una professione estremamente difficile. Effettivamente, Pink si sentirebbe gravemente a disagio a mettere in atto tale incarico. Di fatto, la cantante sostiene di non voler essere cattiva con nessuno ma allo stesso tempo non vorrebbe neanche mentire ai concorrenti. La star conclude dicendo che la sua partecipazione al programma nelle vesti di giudice sarebbe, dunque, controproducente.

Insomma, é ormai sicuro che, negli anni a venire, non vedremo Pink al tavolo della giuria del talent show.

X Factor Uk 2017 : la finale

Ad ogni modo, ieri sera, c’è stata la grande finale di X Factor UK 2017. Inutile dire che l’episodio ha lasciato tutti a bocca aperta per le strabilianti performance. Sfortunatamente però, solo un artista (o un gruppo) può scalare la vetta del podio e ieri sera sono stati proprio i Rak-Su a tornare a casa come leoni trionfanti. La giovane Grace Davies dai capelli rosati si é aggiudicata solamente il secondo posto dopo l’eliminazione di Kevin Davy durante la puntata precedente.

Inutile dire che, dopo l’apertura della busta, é scoppiata una vera e propria esplosione di entusiasmo e allegria accompagnata da forti abbracci e lacrime di gioia, il tutto infiocchettato con uno scroscio di applausi che sembrava non finissero mai.

Anche i giudici Simon Cowell, Nicole Scherzinger, Louis Walsh e Sharon Osbourne sembravano soddisfatti. Tutta via la moglie della rockstar é anche rimasta molto vicina all’artista tristemente eliminata.

Ad ogni modo, anche il ferocissimo Simon Cowell si é lasciato andare ieri sera mostrando un sorriso accennato e lasciandosi strappare qualche abbraccio.

In conclusione, considerando le meravigliose esibizioni di Pink e dei concorrenti, l’entusiasmo generale e i sentimenti rivelati di Simon Cowell, la serata é stata un successone!