Rihanna Drive: l’inaugurazione della strada in onore di Rihanna

Rihanna é molto di più di una semplice celebrità a Barbados.

Inutile dire che l’isola caraibica ha visto ben più di una stella nascere su questo territorio idilliaco. Di fatti Grandmaster Flash, Doug E. Fresh e Shontelle sono proprio originari di questo fantastico paese. Ad ogni modo, non c’è dubbio che l’affascinante Rihanna splenda a livello mondiale.

Di fatto, recentemente Rihanna ha ricevuto l’onore di dare il nome ad una strada nelle Barbados. Se avrete l’occasione di andare nella città di St. Michael, potrete camminare sul marciapiede di Rihanna Drive (precedentemente nominata Westbury New Road).

Ovviamente Rihanna era presente durante l’inaugurazione della strada. Di fatto, l’occasione coincideva con l’Independence Day della Nazione ( 30 novembre). Dunque, la giornata é stata un susseguirsi di grandi cerimonie e feste.

Le dichiarazioni di Rihanna sui social networks

La star ha postato una foto della nuova insegna stradale sul proprio profilo Instagram e ha pubblicato qualche media nella sua Instagram Story.

Rihanna ha dichiarato che questo giorno non sarà mai dimenticato né da lei né dal suo popolo.

La cantante ha continuato menzionando tutti i propri ricordi di un’infanzia caratterizzata da una meravigliosa semplicità. Inoltre, nel post, la cantante cita molte delle persone locali che hanno segnato la propria gioventù con gesti semplici e genuini.

L’artista ha continuato sostenendo che l’area di Westbury non ospita una semplice comunità. Di fatto gli abitanti della zona sono una vera e propria famiglia. Alla fine del discorso della star non sono mancati i sentiti ringraziamenti a tutti i residenti della zona i quali hanno contribuito a farla crescere e a farla diventare la donna che é oggi.

L’inaugurazione

Inoltre, i fans di Rihanna hanno fotografato e registrato la cantante durante il suo discorso rivolto ai barbadiani in occasione della cerimonia di inaugurazione. I’orazione della star é stata seguita dall’esibizione di una targa commemorativa che include una citazione della stessa Rihanna.

Nella placca si possono leggere le parole della cantante che descrive questa strada come il punto di partenza della propria vita. Di fatti, tutta l’infanzia della donna era basata proprio in questa strada che ha ospitato una bambina piena di coraggio e di sogni ambiziosi. Complimenti Rihanna!Si può proprio dire che questo commovente e toccante giorno rimarrà per sempre nelle menti e nei cuori di molti barbadiani.