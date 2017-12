Sia guida per 13 ore per arrivare al proprio concerto a Sidney

Mentre molti cantanti cancellano concerti alla prima notifica di ritardo in aeroporto, Sia non si fa scoraggiare.

La cantante ha dichiarato di aver guidato per 13 ore per arrivare al suo concerto a Sydney dopo la cancellazione del suo volo da Melbourne per ragioni climatiche.

L’avventura di Sia

Come ogni cantante nell’era tecnologica, Sia ha aggiornato i propri fans regolarmente durante il proprio viaggio a dir poco avventuroso.

Il primo Tweet dell’artista é stato postato alle 10.29 del mattino del 2 dicembre. In questo post Sia ha dichiarato di essere possibilmente 5 minuti in ritardo. Inoltre la cantante ha spiegato di non aver potuto prendere l’aereo a causa di una cancellazione. Per tale motivo, la star ha dovuto guidare per ben 13 ore. Come se non bastasse, durante questo viaggio a dir poco rocambolesco, si é rotta una ruota della macchina affittata dall’artista.

Il secondo aggiornamento sullo stato della cantante é avvenuto alle 11.04 sempre tramite Twitter. La star ha affermato di essere a quattro minuti dalla destinazione e di essere già pronta per salire sul palco. Insomma, tutto é bene ciò che finisce bene!

Sia é arrivata all’Allianz Stadium circondata dai propri fans più accaniti che l’hanno accolta calorosamente. In questo tour intitolato Nostalgic For The Present così avventuroso e travagliato, l’artista non si é sicuramente annoiata!

La cantante si é esibita in una performance che ha incluso alcune delle sue più famose hits che comprendono: ‘Chandelier’ e ‘Diamonds’. Inoltre, Sia non era da sola sulle quinte, infatti, sul palco c’era anche la sua amatissima compagna di peripezie: la backing dancer star di Dance Moms Maddie Ziegler.

‘Santa’s Coming For Us’: il nuovo singolo di Sia

I fans che si aspettano una Sia in versione natalizia avranno sicuramente già visto il nuovo video della canzone dell’artista intitolata ‘Santa’s Coming For Us’ ( Babbo Natale sta venendo per noi). Il brano fa parte del nuovo album chiamato Everyday is Christmas di Sia e pubblicato in onore della festa tanto amata da tutti.

Se avete visto il video, avrete certamente notato le diverse celebrità che hanno deciso di far parte del cast del clip musicale. Nel video infatti si possono notare i volti di J.B. Smoove, Dax Shepard, Kristen Bell, Henry Winkler, Susan Lucci, Sophia Lillis, Wyatt Oleff e McLaughlin.