Nuovo album di debutto da solista di Camila Cabello.

Quando Roger Gold, alias il manager di Camila Cabello, ha scritto “Big week for us #camilizers” ieri, e non mentiva.

Oggi è stata rivelata la data di uscita per l’album di debutto da solista di Camila.

Il set uscirà il 12 gennaio 2018. Amazon Japan ha annunciato per la prima volta la data di uscita, seguito da una serie di rivenditori online europei. Sfortunatamente battono Camila nel rivelare la data di uscita. Abbiamo l’impressione che l’intento originale di Camila fosse quello di annunciare la data di rilascio con un lancio pre-ordine questo venerdì.

Inoltre, come previsto, “Camila” sarà il titolo ufficiale del debutto solista di Miss Cabello.

“The Hurting The Healing, The Loving” è stato cancellato. Camila ha detto che scriverà una lettera pubblica ai fan spiegando il cambio di titolo.

Ma quando Roger Gold ha promesso “una grande settimana”, pensi che la data di uscita dell’album e il pre-ordine possano essere tutto?

Probabilmente stai dicendo di no con la tua testa adesso. E infatti, c’è ancora una cosa.

Si dice che Camila abbia intenzione di pubblicare anche questo venerdì la versione da studio di “Never Be The Same”. Se hai shazamato la versione live della canzone poche ore fa, saresti stato portato su una pagina che rivelava la copertina ufficiale di “Never Be The Same” (vedi sotto).

The artwork for Camila Cabello's 'I'll Never Be The Same' was revealed through Shazam! pic.twitter.com/Qg8OlIfXBy — Emily loves camila🦋 (@BiebftCabello) December 5, 2017

Big Week? E’ proprio vero.