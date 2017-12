Jorja Smith é stata nominata ai BRIT Awards 2018

Nonostante i BRIT Awards 2018 non avranno luogo fino al prossimo febbraio, la scelta dei critici viene sempre annunciata prima della vigilia del primo dell’anno.

L’anno scorso Rag’n’Bone Man ha ricevuto il premio come migliore artista del 2017 e, di fatto, ha dominato come uno dei migliori cantanti e cantautori per la prima metà dell’anno.

Quest’anno, l’artista migliore che sarà incoronato nel 2018 é stato nominato proprio ieri ( 4 dicembre). Si tratta proprio di Jorja Smith, un’artista poco conosciuta in Italia, che però ha molto potenziale.

Jorja Smith: La carriera

La Smith, infatti ha già pubblicato una hit minore con Preditah e ha lavorato a qualche singolo autonomamente. Inoltre, Jorja é già entrata nella chart-topping Artists per Grenfell. Sicuramente la cantante britannica sarà anche ricordata per la propria performance con il famosissimo rapper Drake.

La giovane artista ha solamente 20 anni ed ha già raggiunto un successo notevole con i propri progetti. I featuring con la star di ‘Started from the Bottom’, infatti, hanno riscosso molta fama. Effettivamente il singolo ‘Get It Together’ é 24esimo nella UK Singles Chart e anche ‘Jorja Interlude’ non ha sicuramente fatto sfigurare l’artista.

Le dichiarazioni di Jorja Smith

Parlando della scelta dei critici, la Smith ha detto di non poterci credere. Di fatto il 2017 é stato un anno indimenticabile per l’artista che ha raggiunto molte delle sue mete prioritarie. Quest’anno ha visto la nascita di una nuova stella sempre più splendente.

Ovviamente fare parte della cortissima lista formata solo da donne come Mabel e Stefflon Don provoca un’estrema felicità nel cuore di Jorja Smith che dichiara di sentirsi al settimo cielo.

Che dire…per Jorja non é finita qui. ci si aspetta che il prossimo anno sia altrettanto memorabile per la cantante che sta gradualmente scalando le classifiche. L’artista delle West Midlands é ancora giovane e ha molta strada da fare ma la sua carriera promette bene già dai propri albori.

Ormai, la piccola, innocente ma promettente ragazza ha già messo un piede nella porta della scena musicale e quindi dovrà affrontare un mondo molto più grande di lei. Ad ogni modo si può essere certi che questa stella nascente ricca di talento non deluderà i propri fans. In Bocca al lupo Jorja!