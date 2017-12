I Nickelback tornano in Italia a Giugno 2018

La band canadese capitanata da Chad Kroeger tornerà a esibirsi in Italia nel corso della prossima estate.

I Nickelback saranno infatti di scena il 19 giugno al Forum di Assago, nell’hinterland sud di Milano, per quella che al momento pare essere l’unica data entro i nostri confini per il 2018.

I biglietti per lo show, che sarà aperto dal trio sudafricano dei Seether, saranno disponibili sul circuito TicketOne a partire dal prossimo 7 dicembre al prezzo di 50,85 euro più diritti di prevendita ed eventuali commissioni addizionali.

Il gruppo inaugurerà la branca europea del tour in supporto alla propria più recente fatica in sala d’incisione – “The Feed Machine”, pubblicato nel corso del passato giugno – il prossimo 3 maggio da Glasgow, Scozia: dopo ventidue tappe tra Regno Unito e continente Kroeger e compagni saluteranno la sponda orientale dell’oceano Atlantico il 25 giugno allo Ziggodome di Amsterdam, Olanda.

Nel 2015 i Nickelback erano attesi in Italia per una data del “No Fixed Address Tour”, ma problemi alla voce dello stesso Kroeger portarono all’annullamento della serie di eventi: il recupero delle date cancellate fu effettivamente programmato nel 2016, ma il nuovo itinerario previsto dalla band lasciò il Paese fuori dai programmi.