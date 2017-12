Le Little Mix sorpassano Dua Lipa nelle Spotify UK Charts

Mentre Dua Lipa stava ripetendo le sue regole per ricordarsi di non rispondere al proprio ex, qualcuno si é intrufolato nella top ten di Spotify UK superando di gran lunga la cantante.

Eh sì, si tratta proprio delle Little Mix che si sono aggiudicate il primo posto per most streamed artists on Spotify ( artiste più ascoltate su Spotify Uk ).

Per molti questo fatto non é certamente una sorpresa. Infatti, le canzoni del gruppo sono state le più pubblicizzate in radio, sui canali musicali e nelle discoteche di tutto il Regno Unito. Invece, Dua Lipa é stata quasi messa velatamente da parte in quest’ultimo periodo sfortunatamente.

Le nomine delle Spotify UK Charts

Ad ogni modo la cantante inglese si fa ancora sentire, infatti, la giovane artista londinese si é aggiudicata la nomina di most streamed female artist ( artista, di sesso femminile, più ascoltata su Spotify Uk). Inoltre, il titolo di most streamed male artist ( artista, di sesso maschile, più ascoltato su Spotify Uk) é andato all’intramontabile Ed Sheeran.

Bisogna dire che le Little Mix hanno vinto una dura lotta contro i Coldplay che non sono sicuramente passati inosservati quest’anno. Per quanto riguarda Ed Sheeran, invece, il cantante é definitivamente riuscito a emergere dalle possibili ombre di Eminem e Drake mentre Dua Lipa ha sorpassato con successo le indimenticabili Adele, Taylor Swift e Beyoncé.

Ad ogni modo, si può dire che la competizione contro le ultime due cantanti era piuttosto facile da vincere considerando che entrambe si rifiutano di condividere molto del loro materiale (per quanto riguarda l’anteprima o del tutto) sulla piattaforma.

Infatti, é risaputo che Taylor Swift e Beyoncé prediligano o, addirittura, supportino il concorrente di Spotify, Tidal. Effettivamente, é stato appurato che la nuova piattaforma di music streaming creata da Jay Z sia più redditizia per gli artisti stessi.

Inoltre, Ed Sheeran é riuscito anche ad intrufolarsi nella lista delle top five hits mondiali. Dunque, il cantante dai capelli rosso pel di carota non ci ha deluso neanche questa volta!

Le nomine delle classifiche di Spotify Italia

Per quanto riguarda la top ten di Spotify Italia, sul podio si possono notare i tre nomi dei conosciutissimi rapper Salmo, Coez e Nitro con le rispettive canzoni: ‘Perdonami’ (195,731 streams) , ‘La musica non c’è’ ( 187,496 streams), ‘Buio Omega’ (171,428 streams). I tre brani sono subito seguiti da ‘Favorisca i sentimenti’ di J-AX con 146,732 streams.