Selena Gomez imposta privato il suo profilo Instagram, perchè l’ha fatto?

Se già segui Selena Gomez su Instagram, è probabile che tu non abbia notato che ha reso privato il suo account.

Beh, a partire da poche ore fa, in questo bel martedì mattina, @selenagomez è privato se non sei uno dei suoi 130 milioni di follower. E secondo alcuni fan potrebbe avere a che fare con questo messaggio che Selena ha postato nelle sue Instagram Story.

Da allora è stato cancellato, ma ora puoi vederlo:

IG | selenagomez via instagram stories: “never will i let another human being guess my words ever again. Or invite them in my home.” pic.twitter.com/Vac9Rfg5Fo — Selena Gomez News (@SelenaHQ) December 5, 2017

Il testo sullo sfondo sembra provenire dal recente discorso di Selena ai Billboard, quando è stata nominata Donna dell’Anno.

La risposta di Selena recita:

“Non permetterò mai più a qualcuno di indovinare le mie parole o di invitarli a casa mia.Questo è così doloroso.La parte più ‘ridicola’ di questo è che nessuno conosce il mio cuore quando parlo.”

Ed ecco il paragrafo in questione:

C’è un orsacchiotto di cinque piedi sparsi sul pavimento della cucina nella casa di North Hollywood di Selena Gomez. “Lo so, lo so,” dice Gomez, alzando gli occhi al cielo, riconoscendo che l’animale di pezza non si confonde perfettamente con il trio di poltrone annidato nell’invitante angolo di marmo. “E’ un regalo, e ho subito pensato: ‘E’ così ridicolo, non vedo l’ora di darlo a qualcun altro.'”.

Allora, qual è il poblema? Da chi era l’orsacchiotto? Che cosa sembra? E ha qualcosa a che fare con questa giacca di ispirazione teddy che indossava mentre era fuori a Londra lunedì?

Fino a quando non saranno disponibili ulteriori indizi sulla questione del Teddy Bear, ecco una citazione che Selena ha consegnato a Vogue nel marzo 2017, quando ha rivelato che l’app non è più nemmeno sul suo telefono. (Il suo assistente è anche colui che ha la password, non Selena, quindi chissà, forse è stata solo una grande confusione, dopotutto?)

“Non appena sono diventata la persona più seguita su Instagram, sono andata fuori di testa. Era diventato così intenso per me. Ne ero dipendente, e mi sembrava di vedere cose che non volevo vedere, come se mi stessi mettendo cose in testa di cui non volevo preoccuparmi. Finisco sempre per sentirmi male quando guardo Instagram. Questo è il motivo per cui sono un po’ fuori dal radar. Fantasma per un po’.”

Poco prima di rendere il suo account privato, Selena è apparsa su KISS Breakfast a Londra, dove ha parlato delle sue abitudini su Instagram.

“Penso che sia divertente perché molte persone sanno quanto io sia autoironica in generale”, ha detto. “Non è qualcosa che cerco di tenere il passo, penso che sia fantastico rimanere in contatto con i miei fan e il più delle volte dico probabilmente troppo, ma non lo so, è divertente, mi piace essere in grado di entrare in contatto con le persone.”

Ha anche aggiunto che non diventa davvero paranoica dopo aver pubblicato una foto.

“La maggior parte delle volte non mi interessa e lo faccio e basta, questo è ciò che mi mette nei guai, quindi sì, per me è solo qualcosa con la quale sono un po’ incurante”.