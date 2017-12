Eminen “Revival”: ecco tracklist e collaborazioni del nuovo album

A pochi giorni all’uscita di “Revival”, il nuovo album del rapper Eminem. Ecco la tracklist completa e i nomi degli artisti che hanno collaborato al disco

Dopo l’uscita del singolo “Walk on Water” fatto in collaborazione con Beyoncé, ecco che Eminem rivela tramite Twitter la tracklist completa dell’album “Revival” e tutti i nomi degli artisti che hanno collaborato alle canzoni.

L’uscita di “Revival” è attesa per il 15 dicembre come seguito di “The Marshall Mathers LP 2”.

La tracklist di “Revival”

Ecco i 19 brani che saranno presenti in “Revival”. A parte il singolo “Walk on Water”, sono state rese note solo altre due canzoni in alcuni live.

Tra gli artisti che hanno collaborato ad alcuni brani troviamo Ed Sheeran, Alicia Keys, Pink, Phresher, X Ambassadors, Skylar Grey e Kehlani.

1. Walk on Water ft. Beyoncé.

2. Believe

3. Chloraseptic ft. Phresher.

4. Untouchable

5. River ft. Ed Sheeran.

6. Remind Me (Intro)

7. Remind Me

8. Revival (Interlude)

9. Like Home ft. Alicia Keys.

10. Bad Husband ft. X Ambassadors.

11. Tragic Endings ft. Skylar Grey.

12. Framed

13. Nowhere Fast ft. Kehlani.

14. Heat

15. Offended

16. Need Me ft. Pink

17. In Your Head

18. Castle

19. Arose