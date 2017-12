I 19 festival da non perdere nel 2018-2019

Creamfields

Artisti principali (2017): deadmau5, Eric Prydz, Tiësto, Martin Garrix

Creamfields é, di fatto, uno dei tre festival più prestigiosi al mondo. Ad ogni edizione, l’evento ospita sempre le celebrità internazionali più conosciute. A Creamfields potrete trovare ogni genere di musica elettronica. Da non perdere!

Dove e quando: 23-26 agosto 2018, Daresbury, UK

Primavera Sound

Artisti principali (2017): Arcade Fire, Bon Iver, Frank Ocean, The xx

Primavera Sound é uno tra i migliori eventi della musica Indie. Il festival si aggiudica il merito di mettere la musica alternativa sotto i riflettori internazionali. Inoltre, si può essere certi che a Primavera Sound la creatività é di massima importanza. Insomma, il festival Indie non smetterà mai di sorprenderci.

Dove e quando: 30 maggio – 3 giugno 2018, Barcelona, Spagna

Rock am Ring & Rock im Park

Artisti principali (2017): Die Toten Hosen, System Of A Down, Prophets of Rage, Macklemore & Ryan Lewis

Se siete appassionati di rock e heavy metal fermatevi pure qui. Il Rock am Ring non ha certo bisogno di introduzioni. Insieme al festival Rock im Park, Rock am Ring é considerato uno dei migliori e più attesi eventi del 2018 per quanto riguarda la musica Rock.

Dove e quando: giugno 2018, Mendig e Norimberga , Germania

Isle of Wight Festival

Artisti principali (2017): Arcade Fire, Rod Stewart + more to be announced

Il festival dell’Isola di Wight é rinomato per i propri esclusivi e leggendari artisti– Fleetwood Mac, The Stone Roses, Bruce Springsteen. Lo storico evento si sta avvicinando al 50 anniversario dalla propria inaugurazione. IOW é una vera e propria pietra miliare nella cultura musicale.

Dove e quando : 21-24 giugno 2018, Isola di Wight, UK

Ultra Europe

Artisti principali (2017): David Guetta, Martin Garrix, Axwell ^ Ingroso, Armin van Buuren

Importato dall’altra parte dell’Oceano Atlantico, Ultra Europe non ci ha messo molto a dimostrare il proprio valore nel continente Europeo. I fans di musica elettronica da tutto il mondo vengono a rendere omaggio al festival ospitato dalle coste Adriatiche della Croazia.

Dove e quando: 6-8 luglio 2018, Split, Croazia

Glastonbury

Artisti principali (2017): Radiohead, Foo Fighters, Ed Sheeran

Tornando ai festival di genere Rock, Glastonbury é uno degli eventi più iconici. L’avvenimento non é solo una pietra miliare della scena Rock. Infatti Glastonbury é anche rinomato per i generi musicali pop e urban. Nell’evento, i veterani della musica si affiancano agli artisti emergenti per regalare esperienze sensazionali.

Dove e quando: no edition fino al 2019, Glastonbury, UK

Sziget Festival

Artisti principali (2017): Kasabian, Major Lazer, Wiz Khalifa, Macklemore & Ryan Lewis

Sziget é uno di quei festival che, anche senza pubblicità, potrebbe essere sold out nel giro di poche ore. La fama dell’evento ospitato a Budapest precede il festival da almeno 10 anni. Dunque, se state organizzando una gita in Ungheria nel mese di agosto, non perdete quest’occasione.

Dove e quando : 8-15 agosto 2018, Budapest, Ungheria

Wireless Festival

Artisti principali (2017): Chance the Rapper, Skepta, The Weeknd, Bryson Tiller

Se siete amanti delle scene Urban e Dance non perdetevi assolutamente il Wireless Festival. L’evento é ospitato dalla splendida capitale britannica e incarna lo spirito di una tra le molte subculture della città.

Dove e quando: 6-8 luglio 2018, London, UK

EXIT Festival

Artisti principali (2017): The Killers, Liam Gallagher, Hardwell, The Jesus & Mary Chain

I titani della dance non perdono l’occasione di ballare anche a un ritmo più pop quando si tratta di

EXIT Festival ospitato a Novi Sad in Serbia.

Dove e quando: 12-15 luglio 2018, Novi Sad, Serbia

Roskilde

Artisti principali (2017): Arcade Fire, Foo Fighters, Justice, Moderat/Modeselektor

Se avete mai sognato di festeggiare nella natura danese questo é il posto per voi. L’evento é il più grande festival in Nord Europa e i generi musicali proposti includono: Rock, pop, electronic, reggae, hip hop, world.

Dove e quando: 30 giugno – 7 luglio 2018, Roskilde, Danimarca

Tomorrowland

Artisti principali: Armin van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Garrix, Alesso

Tomorrowland non ha certamente bisogno di introduzioni. L’evento é il più importante electronic music festival del mondo. Grazie ai propri scenari fantastici e alla musica di alto livello, Tomorrowland ha segnato la gioventù di molti amanti della musica elettronica.

Dove e quando: luglio 2018, Boom, Belgium

Balaton Sound

Artisti principali: Kygo, Hardwell, Robin Schulz, Blasterjaxx

Balaton Sound, ospitato nei pressi del lago Balaton, é stato votato come il terzo miglior Electronic/Dance festival nei Festicket Awards del 2015. La location suggestiva e l’ottima musica rendono il festival un’esperienza imperdibile.

Dove e quando: 4-8 luglio 2018, Zamárdi, Ungheria

Download Festival

Artisti principali (2017): System of a Down, Biffy Clyro, Aerosmith, Slayer

Ecco a voi il “nonno” dei festival rock e heavy metal. Download Festival non é semplicemente una ricorrenza storica ma ha anche segnato gli albori e il successo di molte band leggendarie

Dove e quando: 8-10 giugno 2018, Derby, UK

Lovebox

Artisti principali: Frank Ocean, Chase & Status, Jamie xx, Solange

Ospitato nei pressi del centro londinese, Lovebox promuove un divertimento positivo e molto colorato. Inutile dire che, come il Wireless Festival, l’evento ha riscosso un grande successo nella città britannica durante l’ultima decade

Dove e quando: luglio 2018, Londra, UK

Awakenings Festival

Artisti principali (2017): Maceo Plex, Nina Kraviz, Adam Beyer, Chris Liebing

La fama dell’evento olandese lo precede. Per tutti gli appassionati di musica elettronica, gli Awakenings sono un must annuale. Il festival é ospitato nella campagna olandese e, ovviamente, offre una pista da ballo immersa nella natura.

Dove e quando: 30 giugno – 1 luglio 2018, Spaarnwoude, Netherlands

Bestival

Artisti principali : The xx, A Tribe Called Quest, Pet Shop Boys

Ecco un altro fantastico festival che unisce dei mondi fantastici alla buona musica. Se state cercando una scaletta di esibizioni sensazionali immersa in un pizzico di fantasia questo é il posto per voi.

Dove e quando: 7-10 settembre 2017, Isle of Wight, UK

Reading & Leeds Festivals

Artisti principali : Muse, Kasabian,

Tornando alla scena rock, Reading Festival si é guadagnato il meritato posto nella Rock elite. Il festival si é differenziato ed evoluto durante la ultima decade. Ad ogni modo l’evento non delude i propri fans che ogni agosto rimangono sempre più estasiati.

Dove e quando: 25-27 agosto 2017, Reading and Leeds, UK

Super Bock Super Rock

Artisti principali (2018): Red Hot Chili Peppers, Future, Deftones

Ogni volta l’evento ospitato nella capitale portoghese ci stupisce sempre più. Se siete amanti della buona questa tappa é un must. Inoltre il SBSR é un’ottima scusa per visitare la splendida città di Lisbona.

Dove e quando: 13-15 luglio 2017, Lisbona, Portogallo

BoomTown Fair

Artisti principali (2017): The Specials, M.I.A., Cypress Hill, Sublime with Rome

BoomTown Fair propone dell’ ottima musica condita con un caldo tema western. Dunque, se vi piacciono i travestimenti, lasciate i vostri abiti borghesi a casa e montate in sella per una nuova esperienza da non perdere.

Dove e quando: agosto 2018, Winchester, UK