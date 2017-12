Kim Kardashian annuncia il suo beauty show

Regina dei gossip, modella, star tv, moglie, madre, capace business woman e, occasionalmente, Vergine Maria, Kim Kardashian ha annunciato via Instagram un nuovo progetto beauty.

La signora West, infatti sarà co-produttore esecutivo di Glam Masters con Diana Madison, un nuovo attesissimo show che andrà in onda sulla rete televisiva americana Lifetime. In questa sorta di reality-game talentuosi beauty blogger e make-up artist si sfideranno in otto puntate, che inizieranno la prossima estate, per aggiudicarsi un posto nella beautysquad di Kim.

So excited to announce the premiere date, host and judges for #GlamMasters, the new beauty competition series I’m executive producing. Tune in to @lifetimetv on Feb 28! https://t.co/pq63zwdol9

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) December 5, 2017