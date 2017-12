Momenti librosi #33

La copertina di questo libro può trarre in inganno, tutto fa pensare ad un libro per bambini o per adolescenti, ma… Il gioioso e calmo azzurro, gli animali, gli oggetti e i luoghi raffiguranti intorno al nastro in cui si srotola il titolo “La nuova mappa dell’amore” di Abi Oliver, si rivela un vero e proprio gioiellino, e vi svelo perchè.

La trama

Per riparare un cuore spezzato bisogna fare le valigie e partire…

È il febbraio del 1964 quando George Baxter scappa, letteralmente, dal funerale di quella che è stata sua moglie per ventisei anni e non si presenta al successivo rinfresco. Con la sola compagnia del fedele bassotto Monty, George decide che quella è la sua unica chance di reagire e non rassegnarsi a un destino grigio e senza prospettive. Si dedica quindi al suo lavoro di antiquario, nella sua casa al centro del villaggio in cui vive, aperto a ogni genere di incontri tra le persone che varcano la porta in cerca del proprio piccolo pezzo di storia. Quando incontra la vedova Sylvia Newsome, comincia addirittura a sperare in un nuovo amore. Ma la vita offre sempre sorprese inaspettate. Nel corso dell’estate, George si troverà ad affrontare risvolti inattesi del suo passato, in grado di dare nuova forma al suo futuro.

_________________________________________________________________

La storia inizia con il funerale della moglie di George, con il suo dolore, il suo smarrimento e la voglia di scappare da tutto e da tutti, ma soprattutto dal rinfresco commemorativo, insieme al suo compagno a quattro zampe Monty. George di certo non è stato un marito fedele, ma non è una cattiva persona. Pagina dopo pagina, George si rivela essere un brav’uomo, appassionato del suo lavoro (antiquario), datore di lavoro e amico premuroso per i suoi lavoratori, amante della natura e degli animali (Monty il suo bassotto e il suo vecchio amore per gli asinelli).

La storia inizia con il funerale che risulta la fine di un capitolo della vita di George, un uomo ancora prestante che vuole amare ed essere amato ancora, e che cerca con ogni forza quell’amore che teme di non aver davvero vissuto fino in fondo con la sua dolce Win.

La ricerca dell’amore è al centro di questo romanzo, attraverso le avventure e storie amorose di George, si cerca di far luce su cosa sia davvero l’amore e di come questo sia uno stato d’animo unico e indiscutibile a seconda con chi si decide di viverlo.

“La nuova mappa dell’amore” di Abi Oliver è una nuova uscita di inizi Novembre di Newton Compton editori, disponibile in ebook e in versione cartacea.

Chiara R.