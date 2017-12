Michele Bravi corriere Amazon per il suo “Anime di Carta-Nuove Pagine” (Video)

Una sorpresa inaspettata per alcuni fortunatissimi fan di Michele Bravi, il cantante ha consegnato di persona il suo album “Anime di Carta-Nuove Pagine” nelle vesti di corriere

Per alcuni fortunati fan di Michele Bravi si è materializzato un sogno. Immaginate di ordinare su Amazon l’ultimo album del vostro artista del cuore e di vedere, nei panni del corriere che ve lo consegna a casa, proprio il cantante in questione. È successo proprio questo a Roma, dove Michele Bravi si è recato in un centro di distribuzione Amazon e ha seguito alcuni ordini del suo ultimo album “Anime di Carta-Nuove Pagine” da inizio a fine.

Michele Bravi corriere Amazon per un giorno

Il giovane cantante ha scelto un metodo promozionale molto originale e di sicuro piacevole per i fan; si è recato nel nuovo centro di distribuzione Amazon di Roma e ha seguito tutto l’iter della consegna del suo album. Dall’ordine alla preparazione alla spedizione, sino alla consegna finale, Michele Bravi è stato presente e partecipe. Tre i fortunati fan che, alla consegna del pacco, si sono trovati di fronte il proprio beniamino.

Poi apri la porta e trovi @michele_bravi che ti consegna a casa il suo album Anime di Carta #NuovePagine grazie ad @AmazonIT 📦🎶 Guarda cosa è successo qui 👉 https://t.co/7gv4buohxC pic.twitter.com/FUpuFUnNxN — UniversalMusicItalia (@umitalia) 6 dicembre 2017

Non capita tutti i giorni di poter avere una sorpresa tanto grande, anche se, per Amazon, non è stata la prima volta. Già in passato infatti ci sono stati degli artisti coinvolti nella consegna dei pacchi di spedizione.

Non sono neppure mancate le polemiche, in seguito allo scandalo riguardo alle condizioni dei lavoratori di Amazon. Molti hanno criticato la scelta del cantante e continuano a sostenere il boicottaggio del colosso dell’e-commerce.

Ecco qui sotto il video della giornata da corriere di Michele Bravi e della sorpresa ad alcuni fan.